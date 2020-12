Mało powiedzieć, że sytuacja jest przykra, smutna, czy wzburzająca. Coraz bardziej dostrzegam, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju podobieństwem do zachowań właściwych psychopatom czy socjopatom - tak mówił w TOK FM o. Gużyński.

Odniósł się w ten sposób do niedzielnego wystąpienia o. Rydzyka, w którym mowa była o biskupie Edwardzie Janiaku, oskarżanym o tuszowanie pedofilii. To, że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył. A kto nie ma pokus? - powiedział Rydzyk. Janiaka nazwał nawet "współczesnym męczennikiem".

Zdaniem o. Gużyńskiego, "mamy do czynienia z kimś, kto jest uosobieniem wszystkich najgorszych cech polskiego kleru". To jest taki przaśny pleban, któremu wydaje się, że na forum publicznym może zachowywać się tak, jak na swojej plebanii i że wszelkie zachowania ujdą mu płazem – dodawał.

Dlatego teraz chce zainicjować akcję "odpowiedź na Rydzyka". Postaram się nakłonić wszystkich przyzwoitych księży i ludzi świeckich w Kościele, żeby nagrali krótki klip, na którym z kartką [z napisem] "Jestem po stronie skrzywdzonych" powiedzą słowa: "Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych - mnie uczyniliście" - zapowiedział dominikanin.