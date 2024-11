USA wspierają Ukrainę w użyciu zaawansowanej broni

Według doniesień agencji Reutera, prezydent USA Joe Biden wyraził zgodę na wykorzystywanie amerykańskiej broni przez Ukrainę do ataków na cele w głębi Rosji. Źródła w administracji USA wskazują, że decyzja ta jest kolejnym etapem wsparcia Kijowa w obliczu rosyjskiej agresji.

Reakcja Kremla: Dolewanie oliwy do ognia

Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, skrytykował decyzję Waszyngtonu, określając ją jako działanie prowadzące do eskalacji wojny. Według niego, Stany Zjednoczone coraz bardziej angażują się w konflikt, co może prowadzić do jeszcze większego napięcia na arenie międzynarodowej.

Putin: NATO stanie się stroną konfliktu

Wcześniej, we wrześniu, prezydent Rosji Władimir Putin ostrzegł, że umożliwienie Ukrainie atakowania celów na terytorium Rosji będzie równoznaczne z uznaniem krajów NATO za strony konfliktu. W nagraniu opublikowanym na Telegramie zaznaczył, że takie działania mogłyby doprowadzić do bezpośredniej wojny między NATO a Rosją, co zmieniłoby globalny układ sił.