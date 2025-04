Debata w Końskich, w której udział ma wziąć Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki, ma się odbyć 11 kwietnia br. Od początku wzbudza ogromne kontrowersje. Pozostali kandydaci startujący w wyborach prezydenckich krytykują fakt, że zostali pominięci.

Awantura w TVP. Chodzi o debatę w Końskich

W czwartek w siedzibie TVP odbyło się spotkanie dotyczące szczegółów tej debaty. Nie wpuszczono na nie przedstawicieli TV Republika i wPolsce24. Wejść mogli przedstawiciele trzech stacji - TVP, TVN oraz Polsatu. Ochrona nie wpuściła do środka m.in. Michała Rachonia i Jarosława Olechowskiego.

Reklama

W spotkaniu wzięli udział szefowie sztabów Nawrockiego i Trzaskowskiego - Wiola Paprocka oraz Paweł Szefernaker. Ten drugi kilka godzin wcześniej zaapelował żeby spotkanie nie odbywało się w siedzibie TVP, która sprzyja kandydatowi KO.

Rachoń i Olechowski zatrzymani przez ochronę. Szefernaker stawia warunek

Gdy narada się rozpoczęła Szefernaker postawił warunek dopuszczenia do organizacji debaty prawicowych telewizji. Zagroził, że jeśli do tego nie dojdzie, to Nawrocki nie pojawi się na debacie w Końskich. W siedzibie TVP pojawiła się policja, która interweniowała w sprawie.