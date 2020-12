O tym, że prymas Polski chce wyjaśnień w sprawie słów o. Rydzyka, pierwsze poinformowały "Fakty" TVN.

Reklama

Ks. dr Studnicki potwierdził te informacje. Zaznaczył, że abp Polak wystosował pismo jako Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży.

Smuci fakt, że w słowach o. Rydzyka dotyczących bpa Janiaka całkowicie brakuje perspektywy osób pokrzywdzonych. Ta wypowiedź bagatelizuje przestępstwa i grzechy wykorzystania seksualnego, zadając tym samym kolejne cierpienie osobom skrzywdzonym w taki sposób - czy to w Kościele, czy w innym środowisku - powiedział ks. dr Studnicki.

Poinformował jednocześnie, że po uroczystościach w Toruniu do biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży wpłynęło wiele sygnałów od osób skrzywdzonych, których wypowiedź zakonnika bardzo dotknęła.

Sprawę oceni Watykan

Podkreślił, że określenie biskupa Edwarda Janiaka "współczesnym męczennikiem mediów", które padło w czasie sobotnich uroczystości nie odpowiada rzeczywistości, ponieważ toczy się wobec niego postępowanie kościelne. Zwrócił uwagę, że "Stolica Apostolska podjęta już szereg konkretnych diecezji w sprawie biskupa kaliskiego, w tym. m.in. został odsunięty do posługi biskupa diecezjalnego, ma zakaz przebywania na terenie diecezji, a w październiku Ojciec Święty przyjął jego rezygnację". Przypomniał również, że Stolica Apostolska nadal prowadzi postepowanie w sprawie bp Janiaka i to do jej kompetencji należy ostateczna ocena całej sprawy.

Kierownik biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży podkreślił, że słowa o. Tadeusza Rydzyka nie reprezentują stanowiska Kościoła w Polsce ws. osób pokrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym. O. Rydzyk nie ma do tego prawa. Mandat do tego posiada Delegat KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, który we współpracy z biskupami, przewodniczącym KEP wypracowuje konkretne rozwiązania mające służyć zmierzeniu się Kościoła w Polsce z tym tematem. To jest chociażby powołanie Fundacji Św. Józefa, czy ruszająca dziś strona www.zgloskrzywde.pl, która jest rodzajem przewodnika dla osób pokrzywdzonych - powiedział ks. dr Studnicki.