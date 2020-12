Jadwiga Emilewicz napisała w periodyku „Wszystko co Najważniejsze” ciekawy tekst publicystyczny (co samo w sobie jest zjawiskiem, bo zazwyczaj ciekawe teksty piszą tylko politycy byli). W skrócie: „Nie dołączam do grona płaczących nad sporem (…) jeśli nie przeradza się w wojnę, powinniśmy móc go prowadzić”; (…) „Spróbujmy wyobrazić sobie halę sportową zamiast okopów. Rywalizacja zamiast wojny jest możliwa, jeśli spór spróbujemy prowadzić na dobrze uzasadnione argumenty”.