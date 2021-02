Sośnierz pytany, czy podoba mu się pomysł ministra finansów, by z podatków od reklam w mediach dokładać do budżetu NFZ, odparł: Oczywiście, że jestem przeciwny takim rozwiązaniom.

Jeśli chcemy więcej pieniędzy na zdrowie, to zwiększmy wprost składkę zdrowotną, a nie wprowadzajmy podatku od reklam w mediach. Niedawno wprowadzono już podatek cukrowy, z którego część wpływów ma być przetransformowanych do NFZ, na finansowanie ochrony zdrowia - dodał.

Stanowisko Porozumienia negatywne

Jego zdaniem, "potrzebne są jasne deklaracje w sprawie dostępności do świadczeń medycznych finansowanych przez NFZ, bo teraz w koszyku świadczeń gwarantowanych mamy prawie wszystko". Trzeba wyraźnie powiedzieć: państwo finansuje to i to, w związku z tym trzeba nam tyle i tyle pieniędzy. Wtedy wiemy, jak określić wysokość tego podatku na zdrowie - wyjaśnił.

W sprawie podatku od reklam w mediach stanowisko Porozumienia jest (…) negatywne. Mam więc nadzieję, że ten podatek nie będzie uchwalony i oby wszystkie inne też - powiedział Sośnierz.