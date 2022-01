Od osoby zbliżonej do obozu rządzącego słyszymy, że PiS jest w posiadaniu wewnętrznych sondaży dających mu. – To katastrofalny wynik, nic dziwnego, że jest nerwowo – komentuje dla DGP. Ale nasz rozmówca z otoczenia premiera twierdzi, że żadnych tego typu sondaży nie widział. – Raczej coś w okolicach 32–33 proc. ostatnio było. Choć prawdą jest, że rośnie grupa niezdecydowanych, nawet dochodzi do 20 proc. – wskazuje.