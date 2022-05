Kobieta ksiądz

– Jeżeli chodzi o słowo „ksiądz” w języku polskim to jest to spory problem. Burza mózgów trwała pewnie niewiele krócej niż sama dyskusja na temat ordynacji. Już od bardzo dawna zastanawiano się nad tym, jaki byłby feminatyw tego słowa. Wymyślano różne. Większość żeńskich form słowa ksiądz w języku polskim oznacza coś innego. Gdybyśmy chcieli odmienić słowo ksiądz byłaby to księżniczka, księżna albo książka. Jesteśmy zadowolone, że jesteśmy księżmi i nie jesteśmy przesadnie przywiązane żeby feminizować słowo ksiądz, bo tak jak do księdza mężczyzny nie zwraca się „Panie księże” tylko mówi „księże”, tak samo można spokojnie powiedzieć „księże Katarzyno”. Nie trzeba mówić „Pani Ksiądz” żeby zaznaczyć, że mówimy do kobiety – mówi ks. Katarzyna Kowalska jedna z dziewięciu diakonek ordynowanych na prezbiterów (księży) w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce.

