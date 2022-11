Gdybymiał pełną swobodę, Armenia pewnie wybrałaby Zachód. Ale tak nie jest; Erywań pozostaje skazany na sojusz z Rosją. Jej tradycyjni wrogowie, Turcy, są członkiem NATO, a z Ankarą z kolei jest sprzymierzony Azerbejdżan, z którym Ormianie od odzyskania niepodległości kłócą się o przynależność Górskiego Karabachu. W 2020 r. oba kraje stoczyły o to kolejną wojnę, wówczas jednak działania wojenne nie przelały się na międzynarodowo uznane terytorium Armenii. Odkąd Rosja utknęła na froncie ukraińskim, Azerowie poczynają sobie coraz bardziej buńczucznie. W wyniku działań ich armii pod okupacją Azerbejdżanu znalazło się od tego czasu 140 km kw. Armenii. ODKB nie zareagowała, co nie przeszkadza Moskwie równolegle namawiać młodszych sojuszników do pomocy w kampanii wymierzonej w Ukrainę. Władze w Baku wyczuły krew i wiele wskazuje na to, że konflikt azersko-ormiański będzie miał wkrótce nowe odsłony.