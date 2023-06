Premier Mateusz Morawiecki przez wylotem na szczyt Rady Europejskiej zapowiedział, że w Brukseli przedstawi "Plan bezpiecznych granic". Jeden z punktów planu zakłada ograniczenie świadczeń socjalnych dla osób spoza Unii.

Reklama

"Nie" dla przymusowej relokacji migrantów

Reklama

Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk w rozmowie z PAP.PL wskazał, że po unijnym szczycie oczekiwane są takie "decyzje, które sprawią, że nie będzie przymusowej relokacji migrantów i zostanie podtrzymane stanowisko Rady Europejskiej z 2018 roku, że nie ma powrotu do tego systemu".

Polska oczekuje, że przywódcy podejmą decyzje, że państwa, które przyjęły uchodźców, czyli osoby z Ukrainy potrzebujące pomocy, dostaną taką pomoc i takie wsparcie, które zapewni im pokrycie kosztów utrzymania i pomocy dla tych osób. Nie może być tak, że nielegalni imigranci są lepiej traktowani niż uciekający przed wojną Ukraińcy - zaznaczył wiceszef MSZ.

Relokacja Grupy Wagnera na terytorium Białorusi

Wiceminister spraw zagranicznych został zapytany także o informacje o relokacji Grupy Wagnera na terytorium Białorusi. Zaznaczył, że konieczne jest wzmocnienie granicy z uwagi na to, że najemnicy mogą zostać wykorzystani do wsparcia imigrantów próbujących sforsować wschodnią granicę

Mamy do czynienia ze zbrodniarzami wojennymi, w związku z tym musimy się liczyć z jeszcze dalej idącymi prowokacjami, niż do tej pory mieliśmy do czynienia ze strony białoruskiej - podkreślił.

Autorka: Anna Nartowska