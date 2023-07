Niech premier wyśle fakturę do Komisji Europejskiej za utrzymanie Ukraińców. Ktoś musi mieć na opozycji odwagę - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz - prezes PSL, Koalicja Polska, #TrzeciaDroga, w Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

W czwartek spotkanie u premiera w sprawie uchodźców. Czym się skończyło? Czy nie czujecie się wykorzystani? - Prowadzenie dialogu, przedstawienie swoich pomysłów, zabieganie o nie, to jest normalna część życia politycznego. Jeżeli doprowadzimy do tego, że wszyscy zamkną się w swoich bańkach, a politykę, nasze życie publiczne, będziemy uważać jako klatkę MMA, to skończy się to fatalnie. Wybijemy się i wydłubiemy sobie oczy – stwierdził Kosiniak-Kamysz.

Co chcemy zrobić? 1000 zł na utrzymanie każdego Ukraińca od momentu, w którym przyjechał do nas do Unii Europejskiej. Każdy ma swoje wrażenia. Ja, jako jedyny z opozycji demokratycznej poszedłem na spotkanie [z premierem ws. imigrantów – red.] i przedstawiałem nasze projekty. Ktoś też musi mieć na opozycji odwagę. Mamy wniosek do premiera, aby wysłał fakturę do Komisji Europejskiej za utrzymanie Ukraińców w Polsce dla polskich przedsiębiorców, wspólnot lokalnych, organizacji pozarządowych. Dla tych wszystkich, którzy to robią – zaakcentował szef Ludowców.

Prezes PSL wskazał, że według min. Kamińskiego zabiegano o pieniądze z UE za utrzymanie uchodźców z Ukrainy. - Poddałem pomysł panu premierowi, żeby wysłał fakturę do KE. To będzie około 20 tys. € za każdego Ukraińca w Polsce. Przecież dostają 500+, mają dostęp do bezpłatnej ochrony zdrowia, do wielu świadczeń socjalnych, do żłobków, szkół, przedszkoli. Polacy otwarli swoje serca i domy dla Ukraińców, to niech teraz Unia się złoży na to, a niech nie zamyka oczu na tą sytuację – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Ciekawe, czy premier wyśle taką fakturę? - zapytała prowadząca. - Jak nie wyśle teraz, to wyśle premier naszego rządu po wyborach.