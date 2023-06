Migranci podróżowali autem osobowym, które zostało zatrzymane przez straż graniczną w Zgorzelcu na drodze prowadzącej do mostu granicznego z Niemcami - poinformował w środę PAP rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału SG por. SG Paweł Biskupik.

Pomoc Ukraińców

Samochodem kierował 36-letni Ukrainiec, który wspólnie ze swoją 34-letnią partnerką przewoził trzech Irakijczyków oraz Egipcjanina – powiedział Biskupik.

Irakijczycy oraz Egipcjanin nie posiadali dokumentów uprawniających do pobytu w Polsce. „Irakijczycy muszą opuścić Polskę w ciągu 30 dni. Dostali także zakaz ponownego wjazdu do naszego kraju oraz pozostałych krajów strefy Schengen przez okres roku oraz dwóch lat. Natomiast Egipcjanina decyzją sądu umieszczono w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców” – dodał rzecznik.

Wobec Ukraińców wszczęto postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu do ich kraju. Za pomocnictwo w przekroczeniu granicy państwowej wbrew przepisom we współdziałaniu z innymi osobami, obywatelom Ukrainy grożą kary pozbawienia wolności do 3 lat.

Autor: Piotr Doczekalski