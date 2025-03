"Zgodziliśmy się co do natychmiastowego zawieszenia broni w całej energetyce i infrastrukturze przy założeniu, że będziemy pracować szybko, by osiągnąć całkowite zawieszenie broni, aby ostatecznie położyć kres tej okropnej wojnie pomiędzy Rosją a Ukrainą" – napisał Trump na swojej platformie Truth Social.