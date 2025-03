Trump w swoim wpisie zaznaczył, że Rosja ma obecnie przewagę na polu bitwy i z tego powodu konieczne jest szybkie działanie. Wezwał Moskwę i Kijów do rozpoczęcia negocjacji pokojowych. Do Rosji i Ukrainy: przyjdźcie do stołu już teraz, zanim będzie za późno – zaapelował.

Biorąc pod uwagę fakt, że Rosja obecnie absolutnie "tłucze" Ukrainę na polu bitwy, poważnie rozważam wprowadzenie na dużą skalę sankcji bankowych, sankcji i ceł na Rosję, dopóki nie zostanie osiągnięte zawieszenie broni i OSTATECZNE POROZUMIENIE POKOJOWE - napisał Trump na portalu Truth Social.

Rosja atakuje Ukrainę

Wpis prezydenta pojawił się po tym, jak Rosja przeprowadziła zmasowany atak na ukraińską infrastrukturę energetyczną i gazową. W użyciu było 67 rakiet i 194 drony.

Biden już nałożył surowe sankcje

Administracja Joe Bidena wprowadziła szerokie sankcje na Rosję już na początku wojny. Obejmują one:

Dziesiątki rosyjskich banków, w tym największe instytucje finansowe.

Embargo na import surowców: ropy, gazu, metali, diamentów i uranu.

W wyniku tych działań wartość rosyjskiego importu do USA spadła z 30 mld dolarów rocznie do 3 mld.

Trump groził, ale potem zmienił zdanie

Donald Trump w styczniu zapowiedział nowe sankcje i cła na Rosję, aby zmusić Kreml do negocjacji. Po rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem wycofał się jednak z tych gróźb.

Tymczasem Keith Kellogg, specjalny wysłannik ds. Ukrainy i Rosji, zapowiedział dążenie do "resetu" w relacjach z Rosją. Podkreślił jednak, że USA mogą zwiększyć egzekwowanie sankcji, jeśli Rosja nie podejmie negocjacji.

USA gotowe na ostrzejsze sankcje?

Minister finansów Scott Bessent zapowiedział w czwartek, że Stany Zjednoczone mogą zaostrzyć sankcje. Nazwał wcześniejsze restrykcje administracji Bidena "rażąco słabymi", szczególnie w sektorze energetycznym. Przyznał jednak, że nadmierne używanie sankcji może osłabić dolara na arenie międzynarodowej.

Czy dojdzie do porozumienia pokojowego?

USA i Ukraina planują rozmowy pokojowe w Arabii Saudyjskiej w przyszłym tygodniu. Warunki ewentualnego porozumienia będą kluczowym tematem tych negocjacji.