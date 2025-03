"Nie wiedzieliśmy wtedy (tj. w 1939 r.), że wszystko było z góry ustalone w tajnym pakcie Ribbentrop-Mołotow. Teraz nie mamy usprawiedliwienia dla takiej naiwności. Można założyć, że pakt Trump-Putin już istnieje, i powinniśmy działać odpowiednio do tego" – napisał Lansbergis.

Tajne obietnice Trumpa

Według niego prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi zależy na współpracy z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem, ten jednak zażądał w zamian ustępstw, które "już obiecano".Nie znamy jeszcze całkowitego zakresu tych obietnic, ale musimy być przygotowani na pełny wachlarz. Możliwe, że już wszystko - suwerenność Ukrainy, wsparcie militarne, gwarancje bezpieczeństwa i przyszłość polityczna – zostało złożone w ofierze w zamian za współpracę, na której zależy Trumpowi– ocenił Landsbergis.

Zastrzegł przy tym, że ponieważ otwarte "sprzedawanie się Putinowi" jest nadal "politycznie niestrawne", to amerykańska administracja użyje wszelkich niezbędnych środków, by "zatrzeć za sobą ślady".

Trump o NATO

Jeśli oni nie będą płacić, ja nie będę ich bronił - powiedział w czwartek prezydent USA Donald Trump, mówiąc o sojusznikach z NATO. Jak stwierdził, podpowiada to zdrowy rozsądek. To zdrowy rozsądek: nie płacą, nie będę ich bronił - powiedział Trump, odnosząc się do doniesień o planowanej zmianie polityki USA wobec NATO.

Spotkało mnie dużo krytyki, kiedy to powiedziałem. Mówili: och, on narusza (zasady) NATO (...) To moi przyjaciele, ale gdyby Stany Zjednoczone miały kłopoty i zadzwonilibyśmy do nich, powiedzielibyśmy, że mamy problem: "Francjo, mamy problem", myślicie, że przyjdą i nas ochronią? Powinni, (ale) nie jestem pewien - dodał.