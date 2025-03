Będę rozmawiał z prezydentem Putinem we wtorek. W weekend wykonano wiele pracy - powiedział Trump reporterom na pokładzie Air Force One podczas późnego lotu powrotnego z Florydy do Waszyngtonu.

Koniec wojny w Ukrainie? Trump zapowiada rozmowę z Putinem. Padła data

Chcemy zobaczyć, czy możemy zakończyć tę wojnę. Może możemy, może nie, ale myślę, że mamy na to bardzo duże szanse - powiedział Trump.