Według CBOS, w listopadzie zadowolenie z prezydentury Andrzeja Dudy wyraża 60 procent ankietowanych (wzrost o 1 pkt. proc. od października); przeciwnego zdania jest 30 proc. badanych (spadek o 1 pkt. proc.). Brak jednoznacznej opinii deklaruje 10 proc. ankietowanych.

O działalności Sejmu pozytywnie wypowiada się 33 proc. badanych (wzrost o 2 pkt. proc.), natomiast źle - 51 proc. (spadek o 1 pkt. proc.). 16 proc. respondentów nie ma zdania w tej kwestii.

Dobre zdanie na temat prac Senatu ma podobny odsetek badanych, jak w przypadku Sejmu (34 proc.), co stanowi wzrost o 3 pkt. proc. w porównaniu do października. Złą opinię na temat pracy senatorów ma 42 proc. ankietowanych (spadek o 2 pkt. proc.). Niezdecydowani w tej kwestii to 24 proc.

Pracę samorządowców w swojej miejscowości pozytywnie ocenia 73 proc. badanych (w październiku odsetek ten wynosił 70 proc.); negatywnie na temat działalności władz samorządowych wypowiada się 20 proc. badanych (mniej o 3 pkt. proc. w porównaniu z ubiegłym miesiącem).

W badaniu zadano też pytanie o ocenę działalności Państwowej Komisji Wyborczej. Źle o PKW myśli jedynie 5 proc. badanych; w 2017 r. było to 15 proc. Dobrze działalność Państwowej Komisji Wyborczej ocenia 69 proc. badanych (w 2017 r. - 47 proc.). Niezdecydowanych pozostaje 26 proc. ankietowanych, podczas gdy w ubiegłym roku odsetek ten wynosił 38 procent.

CBOS podkreśla, że wyniki dotyczące oceny Państwowej Komisji Wyborczej są najlepszymi z dotychczas zarejestrowanych. Pozytywne opinie przeważają we wszystkich analizowanych elektoratach partyjnych.

W komunikacie zauważono, że w ciągu ostatniego miesiąca minimalnie poprawiły się notowania parlamentu, a także kończących kadencję władz samorządowych, natomiast prezydentura Andrzeja Dudy jest odbierana podobnie, jak w październiku.

Sondaż przeprowadzono w dniach 8–15 listopada 2018 roku metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) na liczącej 1051 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.