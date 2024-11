Pojedynek pomiędzy wiceprezydent Kamalą Harris a byłym prezydentem Donaldem Trumpem jest bardzo wyrównany i sondaże nie wskazują żadnego faworyta. Wyniki sondaży wszystkich wskazują na to, że walka będzie bardzo, bardzo wyrównana. Najnowsze sondaże, na które dzisiaj rano spoglądałem, sugerują, że jednak Kamala Harris, ale nie jest to nic pewnego. Jedno co jest pewno to to, że Amerykanie będą spoglądać na wszystkie wyniki bardzo nerwowo, z oczekiwaniem, być może, jakiegoś przełomu - mówił w Radiu Katowice doktor Marcin Sarnek, amerykanista z Uniwersytetu Śląskiego.

Reklama

Dodał, że ważne będą głosy amerykańskich kobiet.Trudno jest jednoznacznie wskazać na jedną konkretną grupę demograficzną, która zdecyduje o wyniku wyborów, ale wydaje się dzisiaj, że będą to właśnie kobiety i to te kobiety, które często w procesie politycznym amerykańskim są odstawiane na margines - stwierdził.

Wybory w USA. Kiedy poznamy wyniki?

Oficjalne wyniki zostaną zatwierdzone na wspólnym posiedzeniu obu izb amerykańskiego parlamentu 6 stycznia. W grudniu elektorzy oddadzą swoje głosy. W grudniu głosuje Kolegium Elektorów, kilka dni wcześniej wszystkie głosy z poszczególnych stanów, 11. grudnia konkretnie, muszą zostać zatwierdzone przez legislaturę tych stanów, albo przez odpowiednie ciała wyborcze. W każdym ze stanów obowiązuje zasada, że zwycięzca bierze wszystko. Zazwyczaj te wszystkie głosowania elektorskie miały formę pewnej ceremonii tylko - powiedział politolog.

Wygra ten, komu uda się zebrać 270 z 538 głosów w Kolegium Elektorskim. Najwięcej - 54 głosy - ma Kalifornia. najmniej - tylko 3 - stany takie jak Alaska czy Vermont. Zwycięzcę powinniśmy poznać najpóźniej 11 grudnia.

Konstytucja USA wyznacza zakończenie kadencji ustępującego prezydenta i rozpoczęcie kadencji nowego na dzień 20 stycznia, dlatego też najpóźniej do tego momentu rozstrzygnięte zostać powinny wszelkie wyborcze spory.

Szukasz ważnych i wiarygodnych informacji? Zaprenumeruj Dziennik Gazetę Prawną