W piątek rosyjski Komitet Śledczy poinformował o śmierci generała Jarosława Moskalika w wyniku eksplozji samochodu w miejscowości Bałaszycha pod Moskwą. W samochodzie Moskalika podłożono ładunek wybuchowy o sile 300 gramów trotylu. Samochód eksplodował w momencie, gdy obok przechodził mężczyzna – on również zginął na miejscu. Według niepotwierdzonych informacji, w aucie mogła znajdować się druga ofiara.

Kim był gen. Jarosław Moskalik?

Generał pełnił funkcję wiceszefa Głównego Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji. Był jednym z ważniejszych oficerów rosyjskiego dowództwa. W latach 2015 i 2019 uczestniczył w rozmowach pokojowych w tzw. formacie normandzkim dotyczących konfliktu w Donbasie. W 2018 roku brał udział w spotkaniu z prezydentem Syrii, Baszarem al-Asadem.

Eksplozja przed domem generała

Do wybuchu doszło na ul. Niestierowa w Bałaszyce – to miejsce, gdzie mieszkał Moskalik. Ten rejon to osiedle budowane specjalnie dla wojskowych – mieszka tam wielu wysokich oficerów.

Śledztwo trwa

Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej wszczął sprawę karną. Na ten moment nie wskazano podejrzanych, nie ujawniono też motywów zamachu. Informacje o śmierci Moskalika podały najpierw kanały Telegramowe, m.in. Baza oraz CzTD.