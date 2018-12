Małgorzata Gersdorf otworzyła w piątek konferencję "Sędziowie i adwokaci w służbie Niepodległej. Postawy wobec władzy 1918 – 2018".

- Konferencja ta jest ważna dla środowiska sędziowskiego i środowiska adwokackiego. W tzw. normalnych czasach te środowiska nie stykają się ze sobą, bo zawsze jest podejrzenie, że mogą mówić o sprawach, które są na wokandzie. Czas jest ekstraordynaryjny i pięknie się stało, że środowisko sędziowskie i środowisko adwokackie razem ze sobą współdziałają w celu obrony konstytucji i praworządności - zaznaczyła Gesrdorf.

Jej zdaniem obrona praworządności i konstytucji wymaga od sędziów "bardzo dużej odwagi". - Nigdy nie spodziewałam się, że sędziowie sądów powszechnych tak wspaniale będą się zachowywać, za co im składam głęboki ukłon i podziękowanie - zaznaczyła.

Sędzia Gersdorf podziękowała też adwokatom. - Co my biedni sędziowie byśmy zrobili, jak nas wzywają na postępowania dyscyplinarne, bez adwokata. To oni umieją występować w sądzie. Dziękuję im, że są, nie obawiają się i że nas bronią - oświadczyła.

Gersdorf dodała też, że "dzięki adwokatom i ich podstawie, SN zawsze opowiadał się za niezależnością i niezawisłością sądownictwa jako podstawą praworządności".