Jarosław Sellin przypomniał, że 2 czerwca mija 40 lat od pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski, która trwała od 2 do 10 czerwca 1979 r. To wówczas papież wypowiedział w Warszawie słynne słowa: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi". W ocenie Sellina "od tego momentu naprawdę się policzyliśmy i zaczął się ruch Solidarności, który się formalnie ukonstytuował rok później".

Dodał, że 4 czerwca 1989 r. przypada 30. rocznica "kiedy Polacy, po tych 10 latach walki, rozpoczętej od pielgrzymki papieskiej, w wyborach powiedzieli: "mamy dosyć władzy komunistów".

- My takie uroczystości będziemy proponowali w Warszawie w dniach 2, 3, 4 czerwca - poinformował. Dodał, że jest zainteresowany tym, "jakie uroczystości będą zaplanowane w kolebce Solidarności w Gdańsku. Prawdopodobnie Europejskie Centrum Solidarności będzie zaangażowane w organizację tych uroczystości".

Na pytanie, czy nie obawia się rywalizacji, odpowiedział: "na razie słyszę od samorządowców związanych z Platformą Obywatelską, że oni chcą nie tylko obchodzić rocznicę, ale chcą jakąś akcję polityczną uruchomić związaną z 4. czerwca". - Mają oczywiście prawo, a my mamy prawo to oceniać - dodał.

Frekwencja wyborcza 4 czerwca 1989 r. wyniosła 62 proc. Kandydaci "Solidarności" do Sejmu uzyskali w pierwszej turze 160 ze 161 możliwych do zdobycia miejsc w parlamencie. Na uzyskanie jednego mandatu brakującego do absolutnego zwycięstwa, kandydat Solidarności (Andrzej Wybrański z okręgu Inowrocław) miał szansę w drugiej turze.

W wyborach do Senatu reprezentanci Komitetu Obywatelskiego zdobyli 92 mandaty, a ośmiu innych, którym zabrakło wymaganej większości głosów, weszło do drugiej tury. Strona koalicyjna nie zdobyła natomiast ani jednego miejsca w Senacie, a wymaganą większość głosów w wyborach do Sejmu uzyskali tylko trzej jej kandydaci, zawdzięczający to zresztą nieformalnemu poparciu "Solidarności".

Pozostałych 296 mandatów koalicyjnych miało zostać obsadzonych dopiero w drugiej turze. Jednak najbardziej dotkliwy dla władz był upadek listy krajowej, gromadzącej większość przywódców partii tworzących koalicję. Z 35 kandydatów umieszczonych na liście krajowej jedynie dwóch (Mikołaj Kozakiewicz i Adam Zieliński) otrzymało ponad 50 proc. głosów, co w świetle obowiązującej ordynacji oznaczało, że 33 mandaty poselskie pozostaną nieobsadzone. Ani jednego mandatu nie zdobyli kandydaci bezpartyjni startujący z innych list niż Komitetu Obywatelskiego. Wybory zakończyły się wielkim zwycięstwem "Solidarności". Jego rozmiary zaskoczyły nie tylko komunistów, ale także stronę solidarnościową.

Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w dniach 2-10 czerwca 1979 r. papież Jan Paweł II odwiedził Warszawę, Gniezno, Częstochowę, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Kraków i były obóz koncentracyjny Auschwitz. Wizyta miała duże znaczenie nie tylko dla Kościoła w Polsce, lecz także pośrednio przyczyniła się do odzyskania przez Polskę pełnych swobód demokratycznych.