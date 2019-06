W piątek o godz. 12 w Sejmie miała się odbyć wspólna konferencja lidera Kukiz'15 Pawła Kukiza z członkami powołanej na wybory do Parlamentu Europejskiego Konfederacji Korwin Braun Liroy Narodowcy: Markiem Jakubiakiem (Federacja dla Rzeczypospolitej) i Piotrem Liroyem-Marcem (Skuteczni), którzy obecnie tworzą Federację Jakubiak-Liroy.

Biuro prasowe Kukiz'15 godzinę przed rozpoczęciem konferencji poinformowało o jej odwołaniu, choć konferencja ostatecznie się odbyła, ale już bez udziału Kukiza.

Liroy-Marzec powiedział na konferencji, że potrzebna jest jedność na centroprawicy. Podkreślił, że to miał być "zaczątek", aby iść wspólnie do wyborów. Próbowaliśmy zaprosić Pawła Kukiza, którego klub znamy, bo się z niego wywodzimy. Chcieliśmy go zaprosić, żeby nie obrażał się na Konfederację, żeby rozpoczął rozmowy z Federacją Jakubiak-Liroy na temat punktów programowych - mówił. Mieliśmy nadzieję, że będziemy pomostem między Konfederacją a Kukiz'15 - dodał.

Paweł (Kukiz) dzisiaj powiedział nam oficjalnie, że on czeka na decyzję PSL. Nie sądzę, żeby ktokolwiek w Konfederacji zgodził się na to, żeby PSL szedł z nami wspólnie na wybory - powiedział Liroy-Marzec.

Podczas konferencji przedstawiono deklarację, którą podpisali: Jakubiak i Liroy-Marzec. Zakłada ona m.in. przywrócenie biernego prawa wyborczego kandydatom nie startujących z list partyjnych, obligatoryjne dla władz referenda krajowe i lokalne, możliwość odwołania posła w trakcie kadencji, wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości równowartości dwunastokrotności minimalnego miesięcznego wynagrodzenia, wprowadzenie możliwości głosowania przez internet, wprowadzenie do wymiaru sprawiedliwości instytucji sędziego pokoju oraz wyborów powszechnych do Krajowej Rady Sądownictwa, a także zachowanie suwerenności Polski poprzez zapewnienie wyższości konstytucji nad prawem unijnym oraz zachowanie złotego jako waluty narodowej.

Maciej Maciejowski (Skuteczni) zapewnił, że pod porozumieniem jest jeszcze miejsce na podpis Pawła Kukiza. Jakubiak podkreślił, że jest zdumiony nieobecnością Kukiza na konferencji. Dodał, że deklaracja, która została podpisana, ma podkreślać standardy demokratyczne, do których chcą dążyć jej sygnatariusze. Liroy-Marzec zaapelował do Kukiza: Paweł, od ciebie wymaga się tego, żebyś wreszcie założył spodnie i stał się liderem za jakiego się uważasz. Zadeklarował, że Kukiz ma otwartą drogę do Konfederacji i nieważne są animozje lidera Kukiz'15 z prezesem partii KORWiN Januszem Korwin-Mikke.

Kukiz w rozmowie z PAP wytłumaczył swoją nieobecność na konferencji. Tuż przed konferencją Jakubiak i Liroy-Marzec postawili takie warunki techniczne do ewentualnej przyszłej współpracy, że były one nie do zaakceptowania" - powiedział lider Kukiz'15. Jak dodał, z ewentualną współpracą chciałby poczekać do przyszłego tygodnia, żeby zobaczyć jak będzie wyglądała scena polityczna. Przyznał jednocześnie, że obecnie szansa na współpracę z Liroyem-Marcem i Jakubiakiem oddaliła się.