- SLD mówi, to co zawsze, że nasz udział w Koalicji Europejskiej był udany i chcemy dalej w tym projekcie uczestniczyć. Schetyna ma sukces, że udało mu się doprowadzić do zjednoczenia tego bloku - powiedział były premier Leszek Miller w programie „Rozmowa Piaseckiego” w TVN24.

- Uważam, że im więcej będzie partii politycznych, które będą startowały samodzielnie albo bloków po stronie opozycji, to perspektywa zwycięstwa PiS jest bardziej prawdopodobna. Jeżeli stoimy naprzeciw PiS czy Zjednoczonej Prawicy to nie ma innego bloku niż Koalicja Europejska, który może nawiązać z PiS-em wyrównaną walkę – stwierdził Miller.

Dodał, że warto trzymać się Schetyny, ale "nie za wszelką cenę". - To kwestia szans i możliwości wprowadzenia do Sejmu reprezentantów SLD. To już musi Włodzimierz Czarzasty i kierownictwo SLD zawsze oceniać – powiedział Miller.