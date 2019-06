Podczas niedzielnego posiedzenia Rada Krajowa SLD wyznaczyła termin referendum, co wynika ze statutu partii. Uchwała w sprawie referendum została przyjęta jednomyślnie - poinformował lider SLD.

Członkowie Sojuszu odpowiedzą na dwa pytania - czy popierają start w wyborach w bloku ugrupowań demokratycznych lub czy popierają start samodzielny.

- Kierunek dyskusji Rady Krajowej SLD jest taki, że uważamy, iż należy kontynuować tę koalicją i to przedsięwzięcie, gdyż tworzenie jednego demokratycznego bloku jest według nas rozsądne - powiedział Czarzasty dziennikarzom na konferencji prasowej po obradach. - Bardzo się cieszę, że SLD przeszedł rozsądnie przez ten trudny czas - dodał.

- Jesteśmy z tej kampanii zadowoleni, uważamy, że odpowiedzialność za to co dobre i co złe, spada równomiernie na wszystkich udziałowców tej koalicji - czyli pięć partii - podkreślił szef SLD.

Według niego dopóki w ramach Koalicji Europejskiej przez SLD słowo jest dane, to słowo trzeba wypełniać. Zaznaczył, że niedzielnemu posiedzeniu RK SLD przysłuchiwali się przedstawiciele 20 organizacji lewicowych. Byli też europosłowie, wybrani z list KE, w tym trzej byli premierzy: Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz i Leszek Miller.

Podczas konferencji prasowej Czarzasty był pytany o propozycję Roberta Biedronia (Wiosna), by budować wspólnie lewicową koalicję przed wyborami parlamentarnymi. Przypomniał, że SLD proponowało Wiośnie współpracę przy wyborach samorządowych i ostatnich - do Europarlamentu, jednak oferta nie została przyjęta.

- Ale rozmawiamy ze wszystkimi, którzy są po stronie demokratycznej. Z Robertem Biedroniem jestem umówiony na jutro (poniedziałek - PAP)" - powiedział Czarzasty. Zaznaczył, że zaplanowane są też rozmowy z kierownictwem Zielonych, a SLD ma dobry stosunek do partii Razem. - Widać, że mądrość jest potrzebna. Jeśli ktoś puka do drzwi SLD, to te drzwi są otwarte - powiedział Czarzasty.

Dziennikarze pytali też, czy pozytywna odpowiedź w referendum na pytanie o start w bloku oznaczać będzie start w ramach dotychczasowej Koalicji Europejskiej, czy np. koalicji ugrupowań lewicowych. Czarzasty zaznaczył, że w SLD najpierw zapadnie decyzja generalna - samodzielny start, czy koalicja - a 3-4 dni po referendum władze podejmą decyzje kierunkowe.

- Władze i działacze SLD mają zaufanie do Rady Krajowej i wierzą w to, że jeśli będzie zgoda na to, by być w koalicji, to wynegocjujemy najbardziej racjonalne dla socjaldemokracji rozwiązanie - tak jak w przypadku wyborów do Europarlamentu - przekonywał Czarzasty.

Powiedział, że sam będzie prezentował zdanie, że Koalicja Europejska z wynikiem o 7 proc. gorszym niż PiS w wyborach do Europarlamentu to coś, co warto kontynuować.

Lider Sojuszu był też proszony o skomentowanie ewentualnego wyjścia PSL z dotychczasowej Koalicji Europejskiej. Zaznaczył, że SLD będzie czekało w tej sprawie na decyzje władz PSL, bo w każdej partii jest "dużo harcowników". - PSL ma do końca czerwca czas na decyzję. Do tej pory trzymamy za brata Władysława kciuki - powiedział.

Komentując głosy niezadowolenia w PSL z startu w ramach Koalicji Europejskiej przypomniał, że co prawda SLD zgłosił na listy trzech byłych premierów, ale PSL, tak jak każda partia, mógł zgłaszać różne nazwiska, a też ma byłego premiera Waldemara Pawlaka. - Nie usłyszycie państwo ze strony SLD żadnej negatywnej opinii o partnerach - powiedział Czarzasty.

