Sawicki zapytany w Polsat News o powrót PSL do Koalicji Europejskiej, powiedział, że w jego ocenie takiego powrotu nie ma.

- Dzisiaj były także ważne wewnętrzne konsultacje prowadzone przez prezesa Władysława Kosiniaka-Komysza - powiem szczerze, że widzę determinację w jego rozmowach, w jego sposobie myślenia na rzecz właśnie budowania Koalicji Polskiej, bloku wyborczego wokół PSL - powiedział polityk PSL.

Stwierdził, że oferta PSL ws. budowy Koalicji Polskiej jest otwarta "także w stronę Platformy Obywatelskiej".

- Jeśli PO wróci do swoich korzeni centrowo-konserwatywnych, wróci do tzw. Kościoła łagiewnickiego - proszę bardzo, rozmawiamy również z Platformą. Jeśli PO mówi dzisiaj ustami przewodniczącego Neumanna, że musi być szeroka koalicja - PSL, SLD, Nowoczesna, Barbara Nowacka, to w takiej koalicji na pewno PSL nie będzie - powiedział Sawicki.

Wcześniej w środę szef klubu PO-KO Sławomir Neumann odnosząc się do rozmów ws. stworzenia porozumienia na wybory parlamentarne powiedział m.in., że wierzy, iż będzie to "Koalicja Europejska w tym samym składzie, może jeszcze pewnie poszerzona przez część działaczy Wiosny, bo ten projekt jak widać nie domyka się i kończy".

- I myślę, że to będzie jedna silna lista opozycji, która będzie miała realną szansę wygrania wyborów w październiku tego roku, z jasnym programem także w kwestii światopoglądowej - powiedział Neumann.

- Musimy przyjąć wspólny program jako koalicja, uzgodnić go i dotyczy to także spraw światopoglądowych. I musi się tu zmieścić i lewica, i Władysław Kosiniak-Kamysz. Musi być tak, że to jest pewien kompromis dla wszystkich i o tym mówimy - powiedział Neumann. Przyznał zarazem, że podmiot, dla którego najważniejsza będzie jakaś wyrazista światopoglądowa kwestia, "nie będzie się mieścił w tej koalicji".

W wyborach do Parlamentu Europejskiego PSL startowało w ramach Koalicji Europejskiej, z PO, Nowoczesną, SLD i Zielonymi. Mandaty uzyskało trzech europosłów Stronnictwa. 1 czerwca Rada Naczelna PSL podjęła uchwałę o budowie bloku wyborczego na wybory parlamentarne pod nazwą Koalicja Polska. Do współpracy zaprosiła ugrupowania, którym bliskie są "wartości chrześcijańskie, demokratyczne, ludowe i narodowe".