PiS tuż po minionych wyborach do Parlamentu Europejskiego powołało nowy sztab wyborczy przed wyborami do Sejmu i Senatu. Szefem sztabu został były minister spraw wewnętrznych i administracji, obecnie europoseł Joachim Brudziński. Na wiceszefa sztabu powołano europosła Tomasza Porębę, który kierował kampaniami zarówno do PE, jak i wcześniej w wyborach samorządowych. Natomiast była premier, obecna europoseł Beata Szydło została szefową rady programowej sztabu.

Szef klubu PiS w rozmowie z PAP podkreślił, że wciąż trwają rozmowy na temat list kandydatów w nadchodzących wyborach.

Do końca tygodnia zbieramy propozycje kandydatów w okręgach - szefowie okręgów przedstawiają listy kandydatów i dopiero w przyszłym tygodniu kierownictwo będzie się nad tym zastanawiać - powiedział Terlecki.

Ten tydzień przeznaczamy jeszcze na rozmowy i konsultacje - dodał szef klubu PiS.

Wśród szefów 41 okręgów znajdują się m.in. wiceprezes PiS Adam Lipiński (okręg nr 1 Legnica), szef KPRM Michał Dworczyk (okręg nr 2 Wałbrzych), marszałek Sejmu Marek Kuchciński (okręg nr 22 Krosno), wiceprezes PiS Antoni Macierewicz (okręg nr 10 Piotrków Trybunalski), minister koordynator ds. służb specjalnych, wiceprezes partii Mariusz Kamiński (okręgi 19,20 Warszawa), szef gabinetu premiera Marek Suski (okręg nr 17 Radom), wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker (okręg nr 40 Koszalin).

W połowie czerwca odbyło się wyjazdowe posiedzenie klubu PiS, podczas którego decyzje w sprawie powołania sztabu wyborczego zostały przedstawione parlamentarzystom. Podczas posiedzenia - jak dowiedziała się wówczas nieoficjalnie PAP - padło zapewnienie ze strony prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego, że większość obecnych parlamentarzystów otrzyma miejsca na listach w wyborach do Sejmu i Senatu, które odbędą się na jesieni.

Z kolei w dniach 5-7 lipca odbędzie się w Katowicach konferencja programowa partii. W jej planie - jak dowiedziała się PAP ze źródeł w PiS - są zarówno panele podsumowujące dotychczasowe działania rządu, jak i ponad 50 debat eksperckich.