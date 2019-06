Poseł PSL Marek Sawicki ujawnia, że jego ugrupowanie proponuje swoim ewentualnym partnerom start w ramach Komitetu Wyborczego PSL, a nie koalicji. – Jasno mówimy swoim partnerom: na wybory Komitet Wyborczy PSL otwarty na partnerów z zewnątrz. Po wyborach, jeśli będzie sukces, jesteśmy otwarci także na dyskusję o poszerzeniu formuły PSL poza ruch ludowy na środowiska centrum, na środowiska chadeckie, na środowiska konserwatywne – powiedział polityk w programie "Gość Radia ZET". Marek Sawicki nie wyklucza, że z list PSL wystartują Bogdan Zdrojewski i Marek Biernacki. – Z tymi politykami rozmawiamy od co najmniej 2 lat. Nie są zadowoleni z powodu lewoskrętu w PO – tłumaczy.

– W związku z tym, jeśli nadal będzie utrzymywane to porozumienie i ścisła współpraca PO ze środowiskami lewicowymi, to oczywiście oni są gotowi z nami o współpracy rozmawiać. Czy będą na naszych listach, to jeszcze na to jest czas, poczekajmy, ale takie rozmowy, uczciwie powiem, są prowadzone – dodał Sawicki.

Kto jeszcze może wejść w skład koalicji z PSL? Będzie umowa z Kukizem?

– Przede wszystkim nie tylko Kukiz, ale także samorządowcy, ale także Prawica RP, można by wymienić jeszcze parę innych środowisk - powiedział polityk PSL. Być może także ktoś jeszcze z Nowoczesnej, być może także z PO - dodał.