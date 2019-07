Szef MON przedstawił plan obchodów Święta Wojska Polskiego w 99. rocznicę Bitwy Warszawskiej oraz 100. rocznicę wybuchu Powstań Śląskich. MON przygotowuje wyjątkowe obchody tych wydarzeń. Jak poinformował minister, 15 sierpnia w Katowicach odbędzie się defilada wojskowa "Wierni Polsce" z udziałem najwyższych władz państwowych, dowódców Sił Zbrojnych RP i żołnierzy Wojska Polskiego.

W defiladzie weźmie udział 2600 żołnierzy, 185 jednostek sprzętu wojskowego, 60 statków powietrznych przeleci nad Katowicami. Podkreślam, że jesteśmy przygotowani do tego, żeby defilada odbyła się w Katowicach. Wojsko Polskie współpracuje na co dzień oczywiście z panem Wojewodą, ale także z panem Marszałkiem, z panem Prezydentem miasta Katowice. Dzisiaj wspólnie odbyliśmy rekonesans, rozmawialiśmy na temat szczegółów. Będzie bezpiecznie, będzie bardzo ciekawie, zachęcam wszystkich do tego, żeby wzięli udział w defiladzie - podkreślił minister Mariusz Błaszczak.

Szef MON wspólnie z władzami miasta i regionu omówili trasę defilady i miejsca głównych uroczystości.

Defilada rozpocznie się od przemarszu wojska ulicą Bagienną, następnie żołnierze będą szli do ronda Ziętka, później Aleją Korfantego, a więc jest to trasa, która jest trasą reprezentacyjną, która umożliwi podziwianie maszerujących żołnierzy, podziwianie sprzętu jakim dysponuje Wojsko Polskie – stwierdził minister Mariusz Błaszczak.

Marcin Krupa, prezydent Katowic pozytywnie odniósł się do organizacji defilady w stolicy Górnego Śląska.

Chciałbym podziękować za decyzję o organizacji defilady na Górnym Śląsku. Chcemy zapewnić, że cała infrastruktura będzie właściwie zabezpieczona w taki sposób, aby nic nie przeszkodziło w poruszaniu się wszystkich pojazdów wojskowych. Chcę również zapewnić, że objęliśmy ochroną wszystkie sprawy związane z przyrodą, te sprawy mamy również omówione – mówił.

Mieszkańcy Górnego Śląska oraz goście będą mogli obserwować między innymi maszerujących pancerniaków, "specjalsów", spadochroniarzy, marynarzy i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Defilować będą także pododdziały uczelni wojskowych: Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych i Lotniczej Akademii Wojskowej, a także formacje proobronne i klasy mundurowe.

Podczas wizyty w Katowicach minister zaprosił do udziału w tej wyjątkowej defiladzie śląskich górników.

Chciałbym zaprosić górników, a więc tych ludzi, którzy na co dzień wykazują się odwagą, którzy są bardzo pracowici, którzy na co dzień kształtują oblicze Śląska i oblicze Polski. Bardzo serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w tej niezwykłej defiladzie – powiedział.

Minister powiedział również, że oprócz żołnierzy Wojska Polskiego w defiladzie wezmą udział żołnierze wojsk sojuszniczych na co dzień stacjonujący w Polsce, a więc żołnierze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji.

Na ulicach stolicy aglomeracji śląskiej, pojawi się najnowocześniejszy sprzęt, jakim dysponują Siły Zbrojne RP. Wśród pojazdów, które w Katowicach pokaże Wojsko Polskie, zobaczymy m.in.: czołgi Leopard 2 i kołowe transportery opancerzone Rosomak. Będą samochody ciężarowo-osobowe HMMWV, wyrzutnie rakietowe WR-40 Langusta, samobieżne armatohaubice Krab i Dana, moździerze samobieżne Rak, zautomatyzowane wozy dowodzenia Łowcza, pojazdy saperskie Topola oraz samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Poprad, pojazdy Ford 550 z rampą szturmową oraz opancerzone pojazdy M-ATV MRAP, które wykorzystują żołnierze m.in. podczas misji w Afganistanie oraz wiele innych. Pojawi się także sprzęt wojsk sojuszniczych.

Natomiast podniebną defiladę rozpocznie tradycyjnie przelot Zespołu Akrobacyjnego "Biało-Czerwone Iskry" w składzie siedmiu maszyn. Później pojawią się myśliwce F–16, samoloty TS–11 Iskra, M–28 Bryza, C–295M, C–130, M–346 oraz śmigłowce Mi–2, W–3 Sokół, Mi-17 i Mi – 8. Nie zabraknie także samolotów przeznaczonych do transportu najważniejszych osób w państwie: G550 oraz B737, które przelecą w eskorcie myśliwców – poinformował.

Minister Mariusz Błaszczak poinformował również, że 15 sierpnia br. w całej Polsce odbędą się pikniki wojskowe, na które zapraszają w dniu swojego święta żołnierze Wojska Polskiego.

Odbędą się one w: Brzegu, Gołdapi, Jarosławiu, Jaworze, Kołobrzegu, Lesznie, Łasku, Nowym Sączu, Pucku, Radomiu, Sandomierzu, Sulechowie, Suwałkach, Włocławku i Zamościu, a także przed budynkiem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Pikniki rozpoczną się o godzinie 15.00.

Będzie można z bliska obejrzeć i wejść do wojskowych pojazdów, zobaczyć indywidualne wyposażenie żołnierzy różnych formacji. Na stoiskach promocyjnych, które są organizowane w ramach kampanii +Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej+, będzie można porozmawiać z żołnierzami o służbie w armii. Oczywiście nie zabraknie wojskowej grochówki – mówił szef MON.

Minister Mariusz Błaszczak zapalił znicz pod Pomnikiem Powstańców Śląskich w Katowicach upamiętniającym trzy wystąpienia zbrojne ludności śląskiej przeciwko władzom niemieckim, mające na celu wywalczenie przyłączenia Górnego Śląska do Polski.

Defilada "Wierni Polsce"



Defilada 15 sierpnia br. w Katowicach rozpocznie się o godzinie 14.00 na ul. Bagiennej, przejedzie al. Walentego Roździeńskiego od wiaduktu na ul. Lwowskiej przez Rondo gen. Jerzego Ziętka, aleją W. Korfantego, a następnie rozformuje się na wysokości Ronda Pętli Słonecznej.