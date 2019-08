- Obok wojska polskiego będą defilowali żołnierze wojsk USA, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji. A więc żołnierze, którzy na co dzień ćwiczą w Polsce. Przejedzie ponad 190 pojazdów wojskowych różnego typu. To jest też okazja do tego, żeby zaprezentowały się siły powietrzne. Nad defilującymi i obserwującymi defiladę przeleci 67 statków powietrznych – mówił Mariusz Błaszczak.