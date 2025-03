"Nie podpiszę żadnej ustawy podnoszącej podatki i doprowadzę do tego, że emerytury będą zwolnione z podatku dochodowego" – zadeklarował w sobotę Ząbkowicach Śląskich kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen. Podkreślił też, że jeśli zostanie prezydentem, to "Niemcy i Ukraińcy będą dopasowywać się do polskiego prawa, polskich interesów, polskiej kultury i polskiego języka".