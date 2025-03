"Chłopki. Opowieść o naszych babkach" to książka, która od dłuższego czasu cieszy się ogromną popularnością wśród czytelników. Sprzedała się w ponad 400 tys. egz. W pięć miesięcy od ukazania się jej na rynku wydawnictwo Marginesy zrobiło aż 12 dodruków.

Autorka "Chłopek" chce dochodzić swoich praw w sądzie. Chodzi o honorarium

Autorka "Chłopek", czyli Joanna Kuciel-Frydryszak zamieściła w sieci post, z którego wynika, że zamierza w sądzie dochodzić swoich praw. Chodzi o honorarium. Pisarka uważa, że zarobki wydawnictwa są "nieproporcjonalnie wysokie" względem jej wynagrodzenia.

W związku z ogromnym sukcesem sprzedażowym, jaki odniosła książka 'Chłopki' mojego autorstwa, okazało się, że wielkie korzyści, jakie osiągnęło Wydawnictwo Marginesy, są nieproporcjonalnie wysokie względem mojego wynagrodzenia. Dlatego zamierzam skorzystać ze znowelizowanego ostatnio art. 44 prawa autorskiego, czyli tak zwanej klauzuli bestsellerowej, która zakłada, że w przypadku gdy wynagrodzenie twórcy jest niewspółmiernie niskie w stosunku do korzyści nabywcy autorskich prawa majątkowych lub licencjobiorcy, twórca może żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez sąd - pisze na Instagramie Kuciel-Frydryszak.

Wydawnictwo Marginesy odpowiada na wpis autorki "Chłopek"

Wpis autorki "Chłopek" nie pozostał bez odpowiedzi wydawnictwa Marginesy, które wydało tę książkę. Można w nim przeczytać, że rozmowy z autorką i jej prawnikami trwają, ale wszystkie propozycje, które zostały do tej pory złożone zostały odrzucone.

W związku z dzisiejszym wpisem na Instagramie Pani Joanny Kuciel-Frydryszak, Wydawnictwo Marginesy oświadcza, że wypełnia wszystkie zapisy wynikające z umowy na 'Chłopki', a jednocześnie od sierpnia 2024 roku prowadzi z Autorką rozmowy na temat dodatkowego wynagrodzenia autorskiego w związku z nadzwyczajnym sukcesem rynkowym książki. Niestety wszystkie dotychczasowe propozycje Wydawnictwa w tej kwestii były przez Autorkę odrzucane. Rozmowy z Autorką i reprezentującymi ją prawnikami trwają. Mamy nadzieję, że już wkrótce uda nam się porozumieć. Z uwagi na poufność sprawy Wydawnictwo Marginesu nie będzie odpowiadać na komentarze oraz pytania w tej sprawie - czytamy w oświadczeniu wydawnictwa Marginesy.

Joanna Kuciel-Frydryszak o renegocjacji umowy. "Efekt właśnie widzimy"

Joanna Kuciel-Frydryszak nie pozostawiła tego oświadczenia bez komentarza. Podziękowała za głosy wsparcia i solidarności a także rady i wskazówki. Odniosła się też do słów na temat rozmów, które się rozpoczęły.

Otóż zdanie, że wydawnictwo "od sierpnia prowadzi z Autorką rozmowy na temat dodatkowego wynagrodzenia autorskiego z tytułu nadzwyczajnego sukcesu rynkowego książki" należy rozumieć w ten sposób, że te rozmowy rozpoczęły się po tym, gdy zachęcona przez moje koleżanki pisarki wystąpiłam do wydawnictwa z prośbą o podniesienie wynagrodzenia, powołując się na istnienie w prawie tzw. klauzuli bestsellerowej. Był to moment, gdy od premiery minęło 14 miesięcy, a sprzedaż sięgała około 400 tys. egzemplarzy - napisała Kuciel-Frydryszak.

Wydawnictwo zgodziło się na renegocjację umowy. I efekt właśnie widzimy - dodała.

Kim jest Joanna Kuciel-Frydryszak?

Joanna Kuciel-Frydryszak to dziennikarka i autorka książek. "Chłopki" to nie jej pierwsza książka, która odniosła sukces. Napisała również biografię "Słonimski. Heretyk na ambonie", biografię Kazimiery Iłłakowiczówny "Iłła” oraz "Służące do wszystkiego". Ostatnia pozycja pojawiła się na liście 10 najważniejszych książek 2018 roku dwumiesięcznika "Książki. Magazyn do Czytania" i dostała nominację do Nagrody Historycznej "Polityki” oraz Nagrody "Newsweeka” im. Teresy Torańskiej. W 2023 r. Joanna Kuciel-Frydryszak została uhonorowana tytułem Wrocławianki Roku.