My jesteśmy tolerancyjni i to będziemy cały czas uważać za fundament również naszego rządzenia, żeby Polska była krajem, w którym nikt nie jest prześladowany ze względu na poglądy, ze względu na również orientację seksualna, religię, pochodzenie - do tego nigdy nie dopuścim" - powiedział Sasin w radiowej Jedynce. Zastrzegł jednak, że to nie oznacza, że będziemy promować rożnego rodzaju rozwiązania, które nie mieszczą się w pewnym kanonie kulturowym, w którym jest zdecydowana większość Polaków.

Pytany o związki partnerskie, powiedział zdecydowanie nie. Mówimy bardzo wyraźnie, że ten plan, ja nazywam go planem Rabieja - bo rzeczywiście to wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej ten plan określił - można powiedzieć zdradził prawdziwy plan, tych którzy dzisiaj mówią o tolerancji, a tak naprawdę są niezwykle nietolerancyjni dla wszystkich tych, którzy wyznają tradycyjne wartości - mówił wicepremier.

Zdaniem Sasina plan ten zakłada: najpierw związki partnerskie, potem małżeństwa homoseksualne, a w efekcie również prawo adopcji dzieci przez te homoseksualne małżeństwa. My bardzo wyraźnie mówimy, że dopóki Prawo i Sprawiedliwość rządzi, ten plan nie ma szans być zrealizowany - zaznaczył.

"Listy wyborcze PiS są już gotowe"

Sasin powiedział też w TVP Info, że listy wyborcze PiS są już gotowe. Zapowiedział, że będą one ogłoszone w najbliższych dniach, a z dużą dozą prawdopodobieństwa - jeszcze przed długim weekendem.

Prawo i Sprawiedliwości przedstawiło w połowie lipca "jedynki" na najbliższe wybory. Liderami list wyborczych tej partii będą m.in.: Jarosław Kaczyński - w Warszawie, premier Mateusz Morawiecki - w Katowicach. W okręgu podwarszawskim "jedynką" został szef MON Mariusz Błaszczak, wicepremier Jacek Sasin w Chełmie, wicepremier i szef resortu kultury Piotr Gliński w Łodzi, a szef KPRM Michał Dworczyk w Wałbrzychu.