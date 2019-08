Politycy PO, m.in. Schetyna, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska i rzecznik partii Jan Grabiec złożyli w czwartek rano wieńce przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego i przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Wieniec w imieniu prezydenta Warszawy złożyła wiceprezydent Renata Kaznowska.

Schetyna po złożeniu kwiatów podkreślił, że 15 sierpnia to bardzo ważna data w polskiej historii. "Oprócz wielkiego zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej, zatrzymania bolszewickiej nawały i uratowania Europy przed komunizmem, bolszewizmem, to oczywiście jest dla nas święta data, dlatego, że to dzień Wojska Polskiego" - powiedział lider Platformy.

Jak dodał, zobowiązaniem jego formacji jest niewykorzystywanie symboli narodowych i Wojska Polskiego do bieżącej polityki partyjnej, "Bo tak oceniamy to, co dzisiaj będzie się działo w Katowicach" - powiedział Schetyna. - Dzisiaj obchody 15 sierpnia, dnia Wojska Polskiego, będą odbywać się w Katowicach, dlatego, że jest to okręg wyborczy obecnie urzędującego premiera (Mateusza Morawieckiego). To niegodne i nieprzyzwoite traktowanie Wojska Polskiego, symboli narodowych i tej daty - ocenił lider PO.

Jak mówił, za rok przypada setna rocznica Bitwy Warszawskiej. - Przypomnę huczne zapowiedzi o budowie Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku, nic w tej sprawie nie zostało zrobione - zauważył lider PO. - Chcę też podjąć zobowiązanie - zrobimy wszystko, żeby wygrać wybory 13 października, ale też chcę powiedzieć, że po zwycięskich wyborach, godnie przygotujemy obchody setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej w 2020 r. I także - to jest nasze zobowiązanie, to Muzeum Bitwy Warszawskiej musi powstać, to jest zobowiązanie każdego polskiego rządu - powiedział Schetyna.

Ocenił, że obecnie polska armia nie daje gwarancji bezpieczeństwa Polakom, a 70 proc. zakupów i inwestycji dotyczących uzbrojenia lokowanych jest dzisiaj za granicą. - Wrócimy do dobrych tradycji inwestycji w polski przemysł zbrojeniowy i zakłady produkcyjne - zadeklarował lider PO.

Główne uroczystości Święta Wojska Polskiego z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego i innych przedstawicieli władz odbędą się w czwartek w Katowicach. Głównym punktem obchodów będzie wojskowa defilada "Wierni Polsce", która po południu przejdzie ulicami miasta. Przemarsz wojsk, organizowany co roku 15 sierpnia w Warszawie, tym razem odbędzie się w Katowicach, dla upamiętnienia setnej rocznicy wybuchu I powstania śląskiego.