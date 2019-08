W czwartek, 15 sierpnia w Katowicach odbędzie się defilada Wierni Polsce. Weźmie w niej udział 2,6 tys. żołnierzy, 185 pojazdów i ponad 60 statków powietrznych.

Przemarsz wojsk rozpocznie się o godz. 14. Żołnierze rozpoczną marsz na ul. Bagiennej, następnie przejdą przez al. Roździeńskiego, Rondo im. Jerzego Ziętka i na północ aleją W. Korfantego. Przemarsz zakończy się na wysokości Pętli Słonecznej ok. godz. 16. Następnie zaplanowano wojskowy piknik w Strefie Kultury.

Aby obejrzeć defiladę najlepiej ustawić się na trasie przemarszu. Defiladę najlepiej oglądać z Placu pod Spodkiem lub chodnika wzdłuż ulicy Roździeńskiego (od strony północnej, czyli od strony Strefy Kultury) - na długości od skrzyżowania z ul. Markiefki do skrzyżowania z ul. Olimpijską. Defiladę będzie też dobrze widać z Alei Korfantego na chodnikach z dwóch stron, od ronda gen. J. Ziętka (które będzie wyłączone z ruchu pieszych) aż do Pętli Słonecznej.

W centrum miasta ruch będzie ograniczony, dlatego goście, którzy muszą dojechać do centrum powinni korzystać z komunikacji publicznej. Ilość miejsc w Strefie Płatnego Parkowania w Śródmieściu będzie znacznie ograniczona.

Aby ułatwić dotarcie na defiladę, Zarząd Transportu Metropolitalnego i Koleje Śląskie uruchomią dodatkowe połączenia. Przewozy Kolejami Śląskimi będą bezpłatne. Rozkład znajduje się na stronie: https://www.kolejeslaskie.com/dojedz-bezplatnie-na-defilade-15-sierpnia/. Z dworca PKP najlepiej dotrzeć na defiladę ul. Stawową, Piotra Skargi, Sokolską i Morcinka.

ZTM uruchomi bezpłatne linie autobusowe S1 i S2, które pozwolą dojechać i wrócić z defilady. S1 będzie kursował na relacji: Katowice Szkolna – Dąbrówka Mała Nowosam, a S2 na relacji: Dąb Silesia City Center – Katowice Chorzowska – Katowice Plac Wolności. Rozkład znajduje się na stronie: https://rj.metropoliaztm.pl/news/i/1290/.

Ze względu na strefy całkowicie wyłączone z ruchu, osoby przemieszczające się na kierunkach np. od lub do dworca PKP - plac pod Spodkiem, powinny skorzystać z następujących obejść: Kładka nad Al. Roździeńskiego na wysokości NOSPR, przejście podziemne pod Al. Roździeńskiego łączące os. Gwiazdy i ul. Markiefki, przejście podziemne pod Al. Korfantego łączące ul. Morcinka ze Spodkiem i przejście dla pieszych łączące ul. Misjonarzy Oblatów i ul. Katowicką. 15 sierpnia to przejście będzie utrzymane do godz. 12. Należy pamiętać, że przejścia będą służyły wyłącznie do przechodzenia i nie będzie można się na nich zatrzymywać.

Od poniedziałku, 12 sierpnia będzie działała też specjalna infolinia na temat wydarzenia pod numerami 32 259 39 88 i 32 259 30 85. Pracownicy Wydziału Komunikacji Społecznej będą udzielać informacji w poniedziałek, wtorek i środę, w godzinach 8–18 oraz w czwartek w godzinach 8–14.

Więcej informacji o defiladzie na stronie: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/wielka-defilada-wierni-polsce.