Podczas sobotniej konferencji prasowej w siedzibie PiS, wicepremier Jacek Sasin i zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel odnieśli się do zjawiska stosowania - ich zdaniem - "fake newsów" w kampanii wyborczej przez środowisko związane z PO. - Opozycja funduje nam - ale przede wszystkim Polakom - kampanię, która ma być kampanią fake newsów, fałszywych informacji, dyskusji o faktach, które nie miały miejsca, które wykrzywiają rzeczywistość - podkreślił wicepremier.

Politycy PiS pokazywali przykłady różnych - jak to określali - fake newsów rozpowszechnianych w mediach społecznościowych przez polityków PO i osoby związane z opozycją.

Sasin ocenił, że fake newsy miały odwracać uwagę Polaków od dyskusji nad programami i pomysłami polityków, a także spowodować, "że nie będziemy rozmawiać o tym, co ważne, o tym, co może wpływać na rzeczywistość". - Zamiast tego w kampanii zarzuca się konkurentom politycznym wypowiedzi, poglądy, których oni nie mają. To nie jest dobra droga - ocenił Sasin.

Zaapelował do liderów PO - a szczególnie do szefa Platformy Grzegorza Schetyny - aby "zakończył haniebną praktykę uderzania w Polaków fałszywymi informacjami".