Na konferencji liderów lewicowej listy (KW SLD, kandydaci SLD, Wiosny i Lewicy Razem) w Warszawie, Zandberg podkreślał, że obecnie potrzebne są działania, które pozwolą poradzić sobie ze skutkami suszy.

- Dziś to, co wszyscy widzimy w sklepach, czyli w szalony sposób rosnące ceny żywności, to jest w dużym stopniu efekt suszy - powiedział. - Lewica chce wprowadzenia realnie funkcjonujących, powszechnych ubezpieczeń od suszy i chcemy wprowadzenia zasady, że dla małych i średnich gospodarstw rolnych koszt ubezpieczenia plonów od suszy będzie w całości pokrywany przez państwo - dodał lider Lewicy Razem.

Zandberg podkreślał też, że kryzys klimatyczny jest jednym z najważniejszych wyzwań dla Polski i dla całego świata.

- Jako jedyni mamy pakiet klimatyczny, pakiet działań, które pozwolą na to, żeby obniżyć emisję dwutlenku węgla i zachować się odpowiedzialnie, w odpowiedzialny sposób gospodarować, aby nie niszczyć naszej planety - powiedział.

Jak mówił, "w przyszłym roku lewica chce zainwestować 6 mld zł w czyste źródła energii, ale także w modernizację sieci przesyłowych oraz w ocieplanie budynków". - W ten sposób jesteśmy w stanie zmniejszyć emisję, w ten sposób jesteśmy w stanie czerpać więcej energii z czystych źródeł - mówił. - Chcemy także wprowadzenia zakazu importu węgla z zagranicy - dodał Zandberg zaznaczając, że są to rozwiązania dotyczące odpowiedzialności za klimat i które w dłuższej perspektywie pomogą zatrzymać groźne zmiany klimatu.