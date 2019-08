Jak podaje Onet, "gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, to zdecydowanym zwycięzcą byłoby Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 41,5 proc. głosów". Drugie miejsce należałoby do Koalicji Obywatelskiej, która zanotowała poparcie 26,6 proc. respondentów. Podium zamyka Lewica - SLD, Wiosna, Razem. Zagłosowałoby na nią 12,2 proc. badanych.

Według sondażu, którego wyniki przytacza portal, "w Sejmie znaleźliby się także przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego - Koalicja Polska (PSL + Kukiz'15) z 7,2 proc. głosów". Pod 5 proc. progiem wyborczym w sondażu IBRiS znalazła się Konfederacja zdobywając poparcie 4,7 proc. respondentów. Aż 7,8 proc. osób odpowiedziało, że nie wie lub trudno im powiedzieć na kogo oddaliby głos.

IBRiS zapytał także o to, ile osób wzięłoby udział w wyborach. Okazuje się, że 41,1 proc. osób "zdecydowanie" poszłoby zagłosować. "Raczej tak" odpowiedziało 12,1 proc. badanych. Razem to 53,3 proc. respondentów. 14 proc. osób odpowiedziało, że +raczej nie+, a aż 31,9 proc. zadeklarowało, że +zdecydowanie nie+ weźmie udziału w wyborach. Grupa 0,8 proc. badanych wciąż nie wie, czy poszłaby zagłosować" - poinformowano.

Ogólnopolskie badanie zostało wykonane przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS dla Onetu 26 sierpnia 2019 roku. Próba wynosiła 1100 osób. Sondaż zrealizowano przy pomocy metody wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI).