Lider PO Grzegorz Schetyna poinformował, że kandydatką Koalicji Obywatelskiej na przyszłego premiera będzie obecna wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. Ponadto poinformowano, że to Kidawa-Błońska, a nie Schetyna, będzie startować do Sejmu z pierwszego miejsca na warszawskiej liście KO. Schetyna będzie natomiast "jedynką" z Wrocławia, gdzie początkowo miała startować Kidawa-Błońska.

Odnosząc się do tych zmian Adrian Zandberg ocenił w rozmowie z PAP, że "jest dosyć późno na takie roszady na listach". - To dość nietypowe. Myślę, że wyborcy będą tym zdziwieni, że Grzegorz Schetyna nagle w Warszawie ustępuje pola Kaczyńskiemu - powiedział Zandberg.

Jarosław Kaczyński jest liderem listy PiS w Warszawie.

My się Kaczyńskiego nie boimy. My Kaczyńskiemu Warszawy nie oddamy. Lewica będzie odważnie walczyć w stolicy o bardzo dobry wynik - podkreślił Zandberg, który jest liderem warszawskiej listy ugrupowań lewicowych: SLD, Wiosny, Lewicy Razem (KW SLD).

Sobolewski: Schetyna serwuje nam oszustwo wyborcze

Można to nazwać oszustwem wyborczym, bo podczas zbierania podpisów pod listami ktoś podpisywał się udzielając poparcia np. marszałek Kidawie-Błońskiej, a teraz okazuje się, że dostanie Schetynę – powiedział z kolei pełnomocnik wyborczy, szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski.

Polityk PiS odniósł się też do zapowiedzi Schetyny, że po ewentualnej wygranej KO w jesiennych wyborach parlamentarnych kandydatką na przyszłego premiera będzie Kidawa-Błońska.

Naśladownictwo to najszczersza forma pochlebstwa – stwierdził Sobolewski, przypominając, że w 2015 roku szef PiS Jarosław Kaczyński na stanowisko premiera wyznaczył Beatę Szydło.

Sobolewski zaznaczył jednocześnie, że nie wierzy w to, by po ewentualnym zwycięstwie Schetyna oddał komuś tekę premiera. Małgorzata Kidawa-Błońska nigdy nie odcięła się od agresji PO i innych złych rzeczy, jest absolutnym PO-wskim mainstreamem. Żadnych różnic, to nadal partia Schetyny - podkreślił polityk PiS.

Stefaniak: Schetyna "wchodzi w buty prezesa PiS"

Lider PO Grzegorz Schetyna ogłaszając kandydaturę Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na przyszłego premiera "wchodzi w buty prezesa PiS", bo taki sam manewr zastosował Jarosław Kaczyński wystawiając w 2015 roku kandydaturę Beaty Szydło na premiera - ocenił rzecznik PSL Jakub Stefaniak.

My jako PSL uważamy, że dzisiaj nie personalia, nie światopogląd, a program powinien być najważniejszym elementem dyskusji. I liczymy na to, że jednak ta kampania będzie oparta na dyskusji programowej, na propozycjach programowych. To Polacy analizując i wybierając program danej partii wybiorą też przyszłego premiera - mówił Stefaniak.

Skierował on też pytanie do Małgorzaty Kidawy-Błońskiej: Czy poprze nasz koronny projekt "Emerytura bez podatku"?

Zdaniem Stefaniaka najpierw trzeba wygrać wybory, a dopiero później ogłaszać się premierem. Dzisiaj dla nas najważniejsze jest to, żeby Polaków przekonać do naszego programu i to oni zdecydują, czy dadzą nam szansę, czy dadzą nam możliwość realizowania tego programu - zaznaczył rzecznik PSL.

Jak dodał, "my na tym etapie dzisiaj nie ogłaszamy kandydata na premiera, tylko mówimy, że naszym pierwszym sztandarowym projektem, który wprowadzimy po wygranych wyborach jest "Emerytura bez podatku". I od tego chcemy zacząć, później będziemy realizować kolejne propozycje dla przedsiębiorców, będziemy też reformować służbę zdrowia, skupimy się na odnawialnych źródłach energii - mówił Stefaniak.

To jest dla nas priorytet, a dopiero później decyzje, kto będzie zarządzał tymi reformami. Ja swojego kandydata mam, nie muszę głośno mówić, bo wszyscy wiedzą, kto nim jest - dodał rzecznik Stronnictwa.

Wybory parlamentarne odbędą się 13 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

Nowacka o kandydaturze Kidawy-Błońskiej na premiera: Czas na kobiety, silne kobiety

Liderka Inicjatywy Polska - współtworzącej wraz z PO, Nowoczesną i Zielonymi Koalicję Obywatelską - nazwała Kidawę-Błońską "petardą". Petarda! Strasznie się cieszę, od dawna powtarzałyśmy, że czas na kobiety, silne kobiety i czas też na poszukanie zgody i porozumienia. Małgorzata Kidawa-Błońska łączy w sobie siłę i mądrość. Uważam, że to świetny, fantastyczny wybór - oceniła Nowacka.

Jej zdaniem decyzja o uczynieniu twarzą kampanii Koalicji Obywatelskiej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej świadczy też o poważnym podejściu do polityki szefa Platformy Obywatelskiej. Grzegorz Schetyna widzi jaka dziś w Polsce jest atmosfera. Bardzo wiele osób, które nie żyją na co dzień konfliktem politycznym, które poszukują zgody i porozumienia, odrzuca walkę, którą nam proponuje PiS, stąd Małgorzata Kidawa-Błońska, która jest człowiekiem zgody i porozumienia - zaznaczyła Nowacka.

Dodała, że w najbliższy piątek, na konwencji, Kidawa-Błońska przedstawi program Koalicji Obywatelskiej. To jest program koalicyjny, wypracowywany wcześniej na forum programowym, potem wielokrotnie dyskutowany. To mocny, odpowiedzialny program, który wzmocni gospodarkę, który da ludziom poczucie stabilności, wolności, a przede wszystkim godności, której dzisiaj często brakuje - zapewniła liderka Inicjatywy Polska.