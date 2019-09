Władza sądownicza jest niezawisła i powoływana na różne sposoby, po to by zabezpieczyć jej neutralność. Neutralność wobec wszystkich obywateli - mówił Kaczyński. Tłumaczył, że neutralnością jest gotowość do w pełni równego traktowania obywateli.

Władza sądowa ma wykonywać ustawy, w tym tą najważniejszą, zasadniczą. Wszystkie inne muszą być z nią zgodne, ale ustalenie tej zgodności musi być z kolei, zgodne z odpowiednia procedurą - mówił prezes PiS.

Proponowany przez niektórych ustrój - oni tego słowa nie używają, ale trzeba go użyć - ustrój trybunalski, w istocie władza sądów, z demokracją nie ma nić wspólnego - powiedział. Dodał, że jest to system, który "najlepiej służy oligarchii".

Chcemy polską demokracje wzmacniać - przekonywał w Lublinie Jarosław Kaczyński.

"Władza D.Tuska to była zabawa w rządzenie"

Prezes PiS mówił o poprzednich rządach PO-PSL, przekonywał, że wówczas państwo było traktowane jako "zespół instytucji niezależnych od siebie i w gruncie rzeczy niezależnych także od społeczeństwa".

Zdaniem Kaczyńskiego, dochodziło także do ujednolicania władzy na wszystkich szczeblach, z czym łączyły się "ogromne możliwości różnego rodzaju korupcji, ale także tej korupcji rozdawniczej".

Prezes PiS mówił, że mieliśmy do czynienia ze "swoistą prywatyzacją państwa i jego funkcji" oraz prywatyzacją polityki, co - jak stwierdził - było bardzo widoczne w polityce zagranicznej. - Ten klientyzm uprawiany z niezwykła intensywnością został podporządkowany personalnym oczekiwaniom premiera, to dziś jest zupełnie oczywiste i to było wyjątkowo wręcz dla Polski szkodliwe - powiedział Kaczyński.

Wreszcie były pewne cechy związane z osobistymi cechami samego przywódcy, tzn. z cechami Donalda Tuska, ta władza to była w niemałej mierze po prostu zabawa. To była zabawa we władzę, zabawa w rządzenie - dobre wina, cygara, jak to oni mówili "haratanie w gałę", to wszystko bardzo miło robić, tyle tyko, że do tego trzeba jeszcze umieć dobrze rządzić, a to jest to, czego oni kompletnie nie potrafili - ocenił prezes PiS.

Mówił też, że za rządów PO-PSL widoczna była tendencja do "zwijania państwa" przejawiająca się m.in. w likwidacji komisariatów, szkół i połączeń autobusowych.

W sobotę w Lublinie po godz. 12 rozpoczęła się konwencja wyborcza PiS pod hasłem "Dobry czas dla Polski", w trakcie której liderzy ugrupowania zaprezentują program wyborczy.

"Ochrona życia, to ochrona przed eutanazją, przed aborcją na życzenie"

Kaczyński zaznaczył w trakcie konwencji wyborczej PiS, że PiS opiera się na systemie wartości, który jest skonstruowany wokół "przyrodzonej godności człowieka".

Człowiek, żeby być godnym, musi żyć. Ochrona życia jest przez nas traktowana bardzo szeroko. To jest ochrona przed różnego rodzaju opresjami, także ze strony własnego państwa. Ale to jest także ochrona przed eutanazją, przed aborcją na życzenie, przed całą tą ideologią, która dzisiaj wartość ludzkiego życia podważa - mówił lider PiS.

"Chcemy sprawiedliwości, chcemy Polski sprawiedliwej, ale chcemy także sprawiedliwego świat"

Solidarność to nie tylko wolność, to także gotowość służenia innym, gotowość niesienia pomocy w potrzebie, w zagrożeniu, to solidarność między ludźmi, w rodzinach, między rodzinami, między grupami społecznymi - to jest spoiwo wspólnoty i dlatego tak bardzo ją cenimy i dlatego, że wpisała się ta nazwa, to słowo, tak pięknie w naszą historię i w historię wolności na całym świecie, ale także dlatego, że bez tego nie ma wspólnoty - mówił w swoim wystąpieniu prezes PiS.

Kaczyński podkreślił, że solidarność wymaga spełnienia dwóch warunków: równości i sprawiedliwości, które są ze sobą ściśle związane. Równość traktujemy jako równość praw, brak przywilejów, jako równość możliwości, równość szans. Nie przeczymy oczywiście naturalnym różnicom między ludźmi, różnicom talentów i możliwości, które wynikają z cech indywidualnych - cenimy te talenty, cenimy przedsiębiorczość, ale naszym dążeniem, dążeniem w życiu społecznym, jest właśnie dążenie do zwiększania poziomu równości i to uzyskujemy - powiedział.

Lider PiS mówił także, że sprawiedliwość "to jest mechanizm życia społecznego, który zapewnia równość, wolność i solidarność". Taki mechanizm życia społecznego to mechanizm, który tworzy sprawiedliwość i to jest nasz cel. My chcemy sprawiedliwości, my chcemy Polski sprawiedliwej, ale chcemy także sprawiedliwego świata, chcemy, by zasady sprawiedliwości obowiązywały także w relacjach międzynarodowych - podkreślił Kaczyński.

"Rodzinę uważamy za komórkę o zupełnie fundamentalnym znaczeniu"

Kaczyński podkreślił na konwencji swej partii w Lublinie, że człowieka jest istotą społeczną, która żyje wśród innych i tworzy wspólnoty. Jak dodał, "dwie z nich uważamy za fundamentalne, najważniejsze".

Pierwsza z nich to rodzina o której była już tutaj mowa. Tak, rodzinę uważamy za komórkę społeczną o zupełnie fundamentalnym znaczeniu dla ciągłości pokoleń, dla przekazywania kultury cywilizacji, dla trwałości większych wspólnot - podkreślił prezes PiS. Ale - dodał - "rodzinę widzimy tak, jak tutaj, jedna kobieta, jeden mężczyzna w stałym związku i ich dzieci". To jest rodzina - zaznaczył.

Według niego, "rodzina tak rozumiana jest atakowana, atakowane są naturalne różnice między ludźmi, między kobietami a mężczyznami". Oczywiście między kobietami, a mężczyznami - chce to bardzo mocno podkreślić - musi być pełna równość. To mówię z całą mocą - podkreślił Kaczyński. W miażdżącej większości przypadków ludzie rodzą się kobietami lub mężczyznami i niech tak zostanie - dodał.