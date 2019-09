Jak mówił na konwencji PiS, jeżeli przedsiębiorca ma przychód poniżej 10 tys. zł miesięcznie, a dochód poniżej 6 tys. zł miesięcznie, średnio zapłaci na ZUS o 500 zł mniej niż wynosi zryczałtowana składka, którą płaci każdy przedsiębiorca.

Zryczałtowany ZUS zostaje tak, jak był do tej pory dla wszystkich przedsiębiorców, którzy zarabiają powyżej 10 tys. zł w przychodach co miesiąc - powiedział premier.

Warto przypomnieć, jaka partia jako jedyna przez ostatnie 15 lat podniosła składki na ZUS. W 2012 r. składkę rentową o 2 pkt. proc. (...) - partia pana Grzegorza Schetyny - podkreślił Morawiecki.



Pakt dla przedsiębiorców

Przedstawiamy pakt dla przedsiębiorców, bo nie boimy się odważnych, dobrych, mądrych rozwiązań, które wiemy, że będą służyły polskiemu kapitałowi, polskiej własności - powiedział Morawiecki.

Premier przypomniał, że PiS zaproponowało wcześniej "hattrick - Jarosława Kaczyńskiego". A więc i płaca minimalna, i 14. emerytura i wyrównanie dopłat dla rolników - podkreślił.

Premier zauważył, że udział płac w gospodarce narodowej jest niższy niż w większości krajów Europy Środkowej. Udział płac w gospodarce narodowej musi rosnąć i nasz model właśnie to proponuje - wskazał.

Odnosząc się do propozycji PiS wzrostu płacy minimalnej premier wskazał, że to "fundamentalna zmiana dla dobra całego społeczeństwa, wszystkich pracowników". Ta propozycja przyrostu płacy minimalnej bardzo rozsądna, rozłożona w czasie, krytykowana przez partię pana Grzegorza Schetyny (...), jest czymś, co będziemy kontynuować - zapowiedział.

Jego zdaniem jest to też "głęboka zmiana filozoficzna". Ona prowadzi do upodmiotowienia tych wszystkich pracowników, którzy ledwo co wiązali koniec z końcem - powiedział.