W programie wyborczym PiS "Polski model państwa dobrobytu" zapewniono, że jeśli ugrupowanie wygra jesienne wybory, to będzie kontynuowało reformę sądownictwa, prawa karnego i innych procedur. Autorzy programu zaznaczyli, że zmiany w wymiarze sprawiedliwości będą dokonywane w konsultacji z podmiotami zewnętrznymi, w tym z Unią Europejską.

Przypomniano przy tym, że w kwestii organizacji sądownictwa wszystkie państwa członkowskie są sobie równe, czyli mogą stosować te same rozwiązania prawne. "Co więcej, zasięgnięcie opinii powinno się dokonywać z przestrzeganiem zasady, iż najwyższym aktem ustawodawczym w Polsce jest Konstytucja. Dlatego zaproponowane zmiany będą konsultowane z Trybunałem Konstytucyjnym oraz zgodne z przepisami ustawy zasadniczej" – czytamy w programie.

Partia zapowiedziała także, że po wygranych wyborach zaproponuje zmiany w konstytucji, dotyczące możliwości pociągnięcia parlamentarzysty do odpowiedzialności karnej. Zgodnie z obowiązującym prawem poseł nie zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, nie może być zatrzymany lub aresztowany bez zgody Sejmu, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania.

W programie PiS zaproponowano, aby poseł lub senator mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a także zatrzymany lub aresztowany decyzją podjętą na skierowany do Sądu Najwyższego wniosek prokuratora generalnego.

"Prokurator generalny przed podjęciem decyzji będzie miał obowiązek przedstawienia sprawy prezydium Sejmu i komisji regulaminowej Sejmu. Prezydium Sejmu lub komisja regulaminowa Sejmu, w razie wątpliwości co do rzeczywistych motywów podjęcia postępowania karnego wobec posła lub senatora, będzie mogła zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich o przekazanie decyzji o zgodzie na podjęcie postępowania karnego i ewentualne aresztowanie do całej Izby. W takiej sytuacji Izba może podjąć decyzję o aresztowaniu bezwzględną większością głosów swego pełnego składu" – głosi zapowiedź PiS.

Autorzy programu zapowiedzieli też zniesienie immunitetu sędziów i prokuratorów z zastrzeżeniem specjalnego trybu procedowania w razie wszczęcia postępowania karnego wobec sędziego lub prokuratora. Jak dodano, decyzję o wszczęciu postępowania podejmować będzie mógł prokurator generalny, a decyzje o tymczasowym aresztowaniu – Sąd Najwyższy.

Plany ustawowego uregulowania zawodu dziennikarza

Partia zapowiada również "zupełnie odrębną ustawę regulującą status dziennikarza".

Zmiany mają wynikać z odpowiedzialności i zaufania, jakim cieszy się zawód dziennikarza.

"Wprowadzałaby ona rozwiązania podobne do tych, jakie mają inne zawody zaufania publicznego, np. prawnicy lub lekarze. Głównym celem zmiany powinno być utworzenie samorządu, który dbałby o standardy etyczne i zawodowe, dokonywał samoregulacji oraz odpowiadał za proces kształtowania adeptów dziennikarstwa" - czytamy w części zatytułowanej w programie "Wolność i pluralizm mediów".

Możliwe ma być również wykreślenie z Kodeksu karnego art. 212, który daje możliwość skierowania prywatnego aktu oskarżenia za zniesławienie wobec dziennikarza. "Powstałaby gwarancja nienadużywania mechanizmów medialnych w sposób nieetyczny" - stwierdzono w programie PiS. "Ustawa ta nie będzie jednak w żadnym stopniu ograniczać zasady otwartości zawodu dziennikarza" - podkreślono jednocześnie.

PiS podkreśla, że pozbył się "reliktów ery PRL". Zrobił to nowelizacją Prawa prasowego w 2017 roku, kiedy doszło do zmian dotyczących autoryzacji poprzez wyznaczenie m.in. limitu czas na jej ukończenie przez rozmówcę. Nie obowiązuje już także przepis, który nakazywał dziennikarzowi, by realizował ustaloną w statucie lub regulaminie redakcji, "ogólną linię programową redakcji", w której jest zatrudniony.