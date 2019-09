Schetyna zaapelował do polityków partii opozycyjnych, by skupili się na walce z PiS, zamiast kłócić się między sobą.

Chciałbym tylko, by kandydaci z ugrupowań politycznych uważających się opozycję nie szukali wrogów we własnym gronie i nie walczyli ze sobą i nie inwestowali w dobry wynik PiS-w ten sposób. Mówię to do wszystkich, ze wszystkich partii politycznych i ugrupowań demokratycznej opozycji. Wróg jest gdzie indziej. Tam go szukajcie i uczciwie walczcie - powiedział Schetyna.

Zdaniem lidera PO po październikowych wyborach partie opozycji mają szanse na przejęcie władzy w Polsce.

Życzę kandydatom wszystkich partii opozycji demokratycznej jak największej ilości głosów. (...) A tak naprawdę po 13 października będziemy rozmawiać, jak wyegzekwować, zrealizować tę większość, bo jestem przekonany, że wszystkie partie opozycji będą miały więcej niż PiS i to będzie wielki sprawdzian dojrzałości politycznej dla nas wszystkich, żebyśmy mogli rozmawiać o współpracy, a może o czymś jeszcze - powiedział Schetyna.

Odnosząc się do wyboru Very Jourovej na unijną komisarz ds. praworządności Schetyna powiedział, że "nie będzie to ulubiony polityk rządów PiS".

Będzie twardo domagać się praworządności. Mówiła o tym wcześniej. Egzekwowania praworządności w Polsce i uważam, że to dobrze. To jest nowy czas, nowy etap, nowa kadencja. My musimy twardo mówić: Polska musi być praworządna, sądy muszą być niezawisłe, sędziowie muszą być niezależni, bo tylko wtedy Polska będzie krajem demokratycznym, suwerennym z pełną suwerennością w Unii Europejskiej. To jest ten kierunek i jestem przekonany, że cała Komisja Europejska, ale także komisarz Jourova będą tego pilnować i w tym nas wspierać - uważa Schetyna.