To już naprawdę ostatni dzwonek na to, by otrzymać świadczenie z tytułu 500 plus na nowych zasadach, z wyrównaniem od lipca. Żeby otrzymać pieniądze z wyrównaniem należy złożyć wniosek do końca września. Naprawdę warto skorzystać z tej możliwości, to solidny zastrzyk gotówki dla domowego budżetu - podkreśla minister rodziny.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak przebiegał proces wdrożenia zmian w programie "Rodzina 500 plus". Z naszych najnowszych danych wynika, że już ok. 6 milionów dzieci otrzymuje świadczenie. To zdecydowana większość uprawnionych - wskazuje Borys-Szopa.

Według szacunków ministerstwa po rozszerzeniu formuły programu "Rodzina 500 plus", ze wsparcia może skorzystać ok. 6,8 mln dzieci.

Kto jeszcze nie złożył wniosku, a chce otrzymać świadczenie z wyrównaniem od lipca musi zrobić to najpóźniej w poniedziałek. Wnioski można składać podczas wizyty w urzędzie lub za pośrednictwem internetu - podkreśla szefowa MRPiPS.

Po tym terminie świadczenie będzie przyznawane i wypłacane z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku.

500 plus na każde dziecko 2019

Program "Rodzina 500 plus" w nowej odsłonie zakłada przyznanie świadczenia wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Osoby, które mają przyznane do 30 września br. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Od początku lipca wnioski o świadczenie można składać drogą elektroniczną: za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych ZUS. Od 1 sierpnia jest to możliwe także drogą tradycyjną, w formie papierowej.