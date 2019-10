Chodzi o spotkanie Sławomira Neumanna z lokalnymi działaczami Platformy Obywatelskiej z Tczewa, które miało miejsce pod koniec 2017 r. w Gdańsku. Wkrótce mają powstać listy przed wyborami samorządowymi. Neumann jest niezadowolony z sytuacji w mieście - podaje TVP Info. Na nagraniach Neumann w wulgarny sposób odnosi się do Tczewa - miejscowości wchodzącej w skład okręgu, z którego startuje do Sejmu. "Rzygam tym Tczewem. Słowo honoru ci daję, rzygam Tczewem (...) Dlatego, mówiąc szczerze, nie chcę zajmować się Tczewem, bo tam są same p***by, naprawdę" - mówił Neumann w kuluarowych rozmowach partyjnych, cytowany przez portal TVP Info.

Polityk stawia tezę, że nieważny jest ciężar zarzutów prokuratorskich, one mogą pomóc wygrać wybory, bo "to nie ma żadnego znaczenia". Podaje przykłady innych samorządowców związanych z opozycją, którzy mają problemy z prawem. "Na wybory idą głosować ludzie, którzy g***o się interesują. Nie wiedzą, kto jest. I będą widzieli w Polsce atakowanych niepisowskich prezydentów z aktami oskarżenia" - słyszymy.

Nitras pytany w programie "Tłit" portalu wp.pl, czy takimi wypowiedziami Neumann "szkodzi, czy też nie" Platformie Obywatelskiej, podkreślił, że nie ogląda TVP Info i nie zdążył się zapoznać z tymi nagraniami.

Ale wiemy jak działa TVP Info. To jest wydział propagandy PiS-u, i to, że na ostatniej prostej kampanii pojawiają się jakieś nagrania, to nie jest żadnym zaskoczeniem - podkreślił poseł. Zaapelował "do wszystkich, żeby brali poprawkę, że to się powinno wliczać do budżetu kampanii PiS-u".

Dopytywany o fragmentami wulgarne wypowiedzi Neumanna, Nitras stwierdził, że "to nieładne słowa, ale była to prywatna rozmowa". Wtedy "ludzie czasami różne rzeczy mówią" - dodał. - To na pewno nie pomaga (PO), tylko proszę mieć świadomość skali. Rozmawiamy o absolutnej prowokacji, którą uprawia TVP na tydzień przed wyborami - podkreślił polityk.

Czabański: "Taśmy Neumanna" pokazują, że zapewnienia KO to frazesy

Do sprawy odniósł się w piątek na antenie Polskiego Radia prezes Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. - Takie podejście do państwa i wszystkiego, co się dzieje w sferze publicznej jest najgroźniejsze - powiedział komentując wypowiedź Neumanna do lokalnego działacza PO z Tczewa.

Według Czabańskiego, "jeżeli takie mamy podejście, to wszelkie mówienie, że się działa na rzecz dobra wspólnego, że się działa na rzecz polskiej racji stanu, to wszystko, co Koalicja Obywatelska wmawia obywatelom w tej kampanii wyborczej, to są tylko frazesy, bo prawda jest zupełnie inna, to nagranie odsłania tą prawdę".

Na nagraniu ujawnionym dzisiaj przez TVP, Neumann gwarantował, że "sądy dzisiaj (...) nie rozstrzygną żadnej sprawy przed wyborami". Na pytanie, "skąd pan Neumann może mieć wiedzę, co zrobią składy sędziowskie w sprawach dotyczących PO", Czabański odpowiedział, że "to jest oczywiście jego tajemnica, ale widocznie ma taką wiedzę, skoro tak mówi".

Błaszczak: Kolejny przykład, jak politycy PO traktują zwykłych ludzi

O tę kwestię pytany był w radiowej Jedynce szef MON Mariusz Błaszczak. - To jest kolejny przykład tego, jak to politycy Platformy traktują zwykłych ludzi, z jaką pogardą - powiedział Błaszczak. Jak podkreślił, bycie politykiem to "misja, służba". - A tu mamy do czynienia z ludźmi, którzy świetnie się bawią, którzy pogardzają, zamiast reprezentować, zamiast ludziom służyć - dodał.

To już nie pierwszy raz, pamiętamy taką serię ówczesnych ministrów z koalicji rządów PO-PSL, którzy z podobną pogardą odnosili się do ludzi – zauważył Błaszczak nawiązując do nagrań z restauracji "Sowa i Przyjaciele". "Widać, że oni tacy są" - powiedział.

Pytany o słowa, że politycy mogliby zyskać na akcie oskarżenia, Błaszczak wskazał, że tacy politycy jak kandydujący obecnie do Senatu Stanisław Gawłowski "to przykłady ludzi, którzy czują się bezkarni, którzy uważają, że stoją ponad prawem".

Wybory parlamentarne odbędą się 13 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów. Neumann kandyduje w nich do Sejmu z pierwszego miejsca z okręgu gdańskiego, obejmującego m.in. Tczew.