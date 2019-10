W środę zaplanowane jest posiedzenie Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej. Głównymi tematami obrad mają być: obsada prezydium Senatu, w tym funkcji marszałka izby, organizacja przyszłego klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej oraz przygotowania do przyszłorocznych wyborów prezydenckich.

Kidawa-Błońska - która zgłosiła już gotowość startu w wyborach prezydenckich - pytana w radiu Zet o kandydata PO na prezydenta zapewniła, że Platforma swojego kandydata wyłoni. - Będziemy mieli mapę drogową, terminy i w tych wszystkich terminach wszystko się wyjaśni - dodała.

Dopytywana, czy lider PO Grzegorz Schetyna ogłosi w środę prawybory w Platformie, Kidawa-Błońska odpowiedziała, że "Grzegorz Schetyna zaprezentuje swoje plany".

- Będziemy dyskutować, ponieważ to jest dobre miejsce, żeby mówić o tym, co dalej w Platformie (...). Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, dzisiaj będziemy na ten temat rozmawiać. W każdym razie wszystko jest otwarte, ale najważniejsze, że wspólnie chcemy przedstawić nasz plan na najbliższe tygodnie - podkreśliła. Przekonywała też, że Platforma Obywatelska powinna w większym stopniu być "partią związaną z terenem". - Więcej pracować w terenie z ludźmi - zaznaczyła.

Odnośnie wyborów prezydenckich podała też, że czeka na to, co ogłosi Donald Tusk, który 2 grudnia ma przedstawić plany na swoją polityczną przyszłość. - Na pewno to jest dla mnie bardzo ważna informacja o tym, co będzie robił - powiedziała Kidawa-Błońska, dodając, że nie będzie z Tuskiem konkurowała.

Wicemarszałek Sejmu oceniła też, że posłanka Iwona Śledzińska-Katarasińska powinna być marszałkiem seniorem rozpoczynającej się 12 listopada Sejmu IX kadencji. Przypomniała jednak, że to prezydent Andrzej Duda wskaże kto tę funkcję obejmie. - Moim zdaniem marszałkiem seniorem będzie Jarosław Kaczyński - stwierdziła Kidawa-Błońska, a pytana, skąd to przypuszczenie, odpowiedziała, że "to tak ładnie". - Marszałek senior Jarosław Kaczyński - to brzmi dumnie - dodała.

Z wcześniejszych rozmów PAP z politykami z władz PO wynika, że członkowie zarządu PO mają dyskutować o możliwości zwołania prawyborów, które wskazałyby kandydata w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Gotowość startu na ten urząd deklaruje Kidawa-Błońska, ale politycy PO czekają też jednak na decyzję w tej sprawie Donalda Tuska.

Ponadto Schetyna ma w środę partyjnym kolegom przedstawić stan negocjacji w sprawie Senatu, które prowadzi z partnerami z innych formacji opozycyjnych: PSL i lewicy (SLD, Razem, Wiosna). Według źródeł PAP nie należy się jednak spodziewać, żeby po dzisiejszym spotkaniu ogłoszono nazwisko ewentualnego kandydata na marszałka Senatu.

Przedmiotem obrad władz Platformy ma być też klub Koalicji Obywatelskiej. Zdaniem polityków PO również w tej sprawie nie należy się raczej spodziewać jakichś ostatecznych ustaleń. O funkcję tę zamierza się ubiegać obecny wiceszef PO Borys Budka. Nie wiadomo jeszcze, czy będzie miał kontrkandydata.