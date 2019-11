Lipiński odniósł się do pytań o wybór Mariana Banasia na prezesa NIK i roli służb, które do tego dopuściły oraz do pozytywnych ocen wyrażanych na temat Banasia przez niektórych polityków PiS.

"Na pewno trzeba wyciągnąć wnioski z tego, co się wydarzyło, i to sprawdzanie kandydatów na najwyższe stanowiska państwowe powinno być bardziej szczegółowe i dokładniejsze". Z tego wynika, że tu zostały popełnione jakieś błędy - przyznał Lipiński.

Dopytywany, czy PiS poczuwa się do "odpowiedzialności za ten blamaż" odpowiedział: "(...) my rządzimy, więc odpowiadamy za wszystko, co się dzieje".

Zdaniem Lipińskiego "służby powinny się bardziej przyłożyć do sprawdzania ludzi, którzy kandydują na najwyższe stanowiska państwowe". Przykro mi, że tak się stało - podkreślił.

Pytany, czy Mariusz Kamiński (szef MSWiA, wiceprezes PiS - PAP) powinien podać się do dymisji powiedział, że nie słyszał o takim pomyśle. Zaznaczył, że bardzo ceni Kamińskiego i raczej nie rekomendowałby dymisji. (...) ale tutaj ewidentnie mamy pewien problem - zaznaczył.

"GW" przypomniała, że zgodę na nowego prezesa NIK musi wydać Senat, w związku z tym zapytała Lipińskiego, czy jego ugrupowanie będzie się dogadywać z opozycją w sprawie takiego kandydata. Sądzę, że jak złożymy tego typu wniosek, to nie będzie to poważne, by opozycja to blokowała - odpowiedział wiceprezes PiS. Dodał, że "nie sądzi, by tu były problemy".