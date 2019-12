Nie mamy żadnych nadzwyczajnych sił, tylko te, które przewiduje prawo i Konstytucja. Senat rozpatruje ustawy sejmowe - na to ma 30 dni. Może zgłaszać poprawki, może odrzucać. My nie uciekamy się do żadnych sztuczek, w przeciwieństwie do ekipy rządzącej, która uwielbia tego rodzaju rzeczy. Czego dała dowody przez 4 lata poprzedniej kadencji - powiedział w TVN24 senator Borowski.

Posłowie PiS złożyli projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym i innych ustaw, który wprowadza m.in. możliwość złożenia sędziego z urzędu. Projekt ma dyscyplinować sędziów, którzy przekraczają swoje uprawnienia.

Na tyle ile przejrzałem ten projekt, to on się nie nadaje do poprawek - dlatego, że to jest projekt kagańcowy. To jest projekt, który w każdym swoim artykule ogranicza niezawisłość sędziów i niezależność sądów - mówił Borowski.

Ta ustawa jest przykładem bezczelnego, brutalnego ataku na sądy i sędziów - powiedział Marek Borowski.

Zbigniew Ziobro i ludzie, którzy go otaczają, dopuszczą się każdego bezeceństwa - stwierdził Borowski w TVN24.