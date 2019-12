- Jako strażnik konstytucji powinien w całości ją zawetować, jako łamiącą konstytucję – mówi w "Czarno na białym" w TVN24 profesor Jan Zimmermann, były kierownik Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- To jest projekt, który łamie konstytucję wprost. Likwiduje właściwie trójpodział władzy, artykuł 10. konstytucji, czyli zasadę, która w każdym państwie demokratycznym, prawnym, jest jedną z podstawowych zasad. Daje takie wpływy władzy wykonawczej na sędziów, że władza sądownicza przestaje być samodzielna i niezależna – dodaje.

Chodzi o obszernego projekt nowelizacji przepisów dotyczących ustroju sądów, który posłowie PiS złożyli w Sejmie w zeszłym tygodniu. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za działania o charakterze politycznym.

Profesor Jan Zimmermann przekonywał też, że prezydent powinien wykazać, że jest prezydentem wszystkich Polaków.

- Ale powołując się na dawną przyjaźń, ja bym do niego zaapelował, ja bym go poprosił, żeby on wreszcie zobaczył, jak ten projekt łamie konstytucję i żeby go naprawdę zawetował – kwitował.