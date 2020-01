Po raz pierwszy postawiłam na niego, kiedy zaprosiłam go do swojego rządu. Nie zawiódł. Teraz też nie zawiedzie. Platformie potrzebny jest przywódca, który chce zwyciężać, umie zwyciężać i wierzy w zwycięstwo, wierzy w drużynę - mówi Kopacz na filmiku opublikowanym na Twitterze. Zwracając się do Budki zadeklarowała: "Borys, masz mój głos".

Budka w odpowiedzi podziękował b. premier za zaufanie. "Ewa Kopacz zaufała mi w 2015 roku. Dla mnie to wielkie wyróżnienie i wsparcie, że odda na mnie swój głos w wyborach na szefa Platformy Obywatelskiej. Dziękuję" - napisał na Twitterze.

Z końcem stycznia upływa czteroletnia kadencja obecnego przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny. Sam Schetyna postanowił jednak nie ubiegać się o reelekcję. Zarekomendował na tę funkcję obecnego wiceprzewodniczącego PO Tomasza Siemoniaka.

O funkcję szefa Platformy walczy pięciu kandydatów. Poza Budką i Siemoniakiem to: posłowie Joanna Mucha i Bartłomiej Sienkiewicz, a także senator Bogdan Zdrojewski. W piątek swoją rezygnację ze startu w wyborach ogłosił europoseł Bartosz Arłukowicz.