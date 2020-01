To jest błąd, uważam, że to błąd ministra Ziobry w tym zakresie. Próba, bo być może on taką próbę przeprowadza, rzeczywiście, że byli źli sędziowie, ci z Platformy, a teraz powołamy dobrych, tych z PiS. To jest to błędne myślenie. Nie zgadzam się z tego z dwóch powodów. Po pierwsze, to dla państwa szkodliwe i to najważniejszy powód, natomiast drugi jest taki: nawet gdyby uznać racje ministra Ziobry, nie jest w stanie tego przeprowadzić, bo takie ilości sędziów gotowych na tego typu działania, nie znajdzie - ocenił w programie "Rozmowa Piaseckiego" w TVN24 Zbigniew Girzyński z PiS.